Сейчас в Украине есть только одна такая аптека, но вскоре их станет больше.

Профилактическую прививку от гриппа отныне можно будет сделать в обычной аптеке. О запуске соответствующего механизма сообщает Министерство здравоохранения.

Прививки будут делать аптеки, которые прошли специальную проверку и получили соответствующую лицензию. Для этого заведение должно иметь необходимое материально-техническое обеспечение, отдельно оборудованное помещение для вакцинации и зону ожидания для желающих сделать прививку. Право делать прививки клиентам будут иметь только профессиональные фармацевты, которые прошли специальное обучение.

Первая аптека, которая соответствует таким требованиям, уже получила лицензию. Она находится в Киеве на улице Большой Васильковской.

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Чтобы сделать прививку против гриппа в аптеке, гражданин должен:

получить рецепт на вакцину от семейного врача;

обратиться в аптеку, которая имеет лицензию на проведение прививки;

приобрести вакцину в аптечном пункте за свой счет;

заполнить согласие на проведение прививки.

Пройдя вакцинацию в аптеке, гражданин должен предоставить справку о прививках своему семейному врачу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что практика вакцинации от гриппа прямо в аптеках является достаточно распространенной в США и странах Евросоюза.

"Опыт других стран показывает, что доступ к вакцинации в аптеках повышает общий уровень охвата прививками, положительно влияя на общественное здоровье и, соответственно, уменьшает нагрузку на медицинскую систему, что особенно актуально в условиях войны", - заявил он.

Профилактика и лечение гриппа

Как писал УНИАН, ранее в Минздраве развенчали популярные народные средства лечения простуды и гриппа.

В частности критику специалистов вызывает чеснокотерапия, которая не имеет доказанных противовирусных свойств, но может навредить желудку при определенных обстоятельствах. То же касается витамина С и некоторых других народных методов, которые либо не имеют пользы, либо она крайне ограничена.

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