Позднюю стадию испытаний новой вакцины фармацевты планируют начать в ближайшие месяцы.

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина для профилактики гриппа и COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ против штаммов вирусов в ходе испытаний на ранней и средней стадии.

Компании заявили, что планируют начать позднюю стадию испытаний в ближайшие месяцы, пишет Reuters. "Эта вакцина потенциально может уменьшить воздействие двух респираторных заболеваний с помощью одной инъекции и может упростить практику иммунизации", - прокомментировала руководитель отдела исследований и разработок вакцин компании Pfizerи Аннализа Андерсон.

В ходе исследования вакцины-кандидаты сравнивались с лицензированной вакциной против гриппа и обновленной вакциной компании против COVID-19, введенной в одно и то же время.

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Данные испытания показали, что вакцина против гриппа-коронавируса продемонстрировала устойчивый иммунный ответ на штаммы гриппа А, гриппа B и SARS-CoV-2, заявили компании.

Коронавирус: новости

В мае ВОЗ сняла с коронавируса статус пандемии. Он переведен в статус сезонных заболеваний. В Украине карантин и режим чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, отменили 1 июля этого года.

В сентябре стало известно, что сильно мутировавший новый вариант Covid-19 под названием "Пирола" стремительно распространяется по миру, что вызывает беспокойство правительств. Штамм "Пирола" появился летом и является новейшей версией штамма "Омикрон", его обнаружили в 15 странах мира.

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