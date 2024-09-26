В Минздраве рекомендуют для лечения простуды и гриппа выбирать современные и безопасные лекарственные средства.

Некоторые популярные средства народной медицины от гриппа и простуды не только неэффективны, но и могут быть вредными. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Чеснокотерапия чесноком

Нет доказательств того, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает вылечиться от гриппа или предотвратить заболевание. В то же время его чрезмерное употребление может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия может спровоцировать кашель и спазм бронхов.

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Витамин С

Никакие исследования не доказали, что этот витамин эффективен против гриппа. Вместе с тем употребление большого количества витамина С может вызвать развитие аллергических реакций и камнеобразование в почках, особенно на фоне обезвоживания, связанного с лихорадкой.

Горчица в носки и горчичники

Тепловое воздействие горчичников и горчичного порошка может привести к сильному повышению температуры тела. Кроме того, такие процедуры грозят ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом.

Дыхание паром от горячего картофеля

Такая процедура может вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой оболочки носа и рта и даже ожоги кожи, особенно у детей.

Полоскание раствором соли, соды и йода

Соль и сода действительно обладают антисептическим действием, хотя и довольно слабым. Крепкий солевой раствор, да еще и с йодом может вызвать повреждение слизистой.

Поэтому в Минздраве рекомендуют для лечения простуды и гриппа выбирать современные и безопасные лекарственные средства:

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Последние новости медицины

В мире распространяется новый вариант COVID. По данным медиков, XEC, который возник из предыдущих подвариантов Omicron, распространяется в Германии, Великобритании, США и Дании.

В конце августа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине резко растет заболеваемость COVID-19. Он отметил, что если в июле регистрировать 11,5 тысяч больных, то за первую половину августа зафиксировано уже более 26 тысяч случаев.

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