Некоторые популярные средства народной медицины от гриппа и простуды не только неэффективны, но и могут быть вредными. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Чеснокотерапия чесноком
Нет доказательств того, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает вылечиться от гриппа или предотвратить заболевание. В то же время его чрезмерное употребление может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия может спровоцировать кашель и спазм бронхов.
Витамин С
Никакие исследования не доказали, что этот витамин эффективен против гриппа. Вместе с тем употребление большого количества витамина С может вызвать развитие аллергических реакций и камнеобразование в почках, особенно на фоне обезвоживания, связанного с лихорадкой.
Горчица в носки и горчичники
Тепловое воздействие горчичников и горчичного порошка может привести к сильному повышению температуры тела. Кроме того, такие процедуры грозят ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом.
Дыхание паром от горячего картофеля
Такая процедура может вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой оболочки носа и рта и даже ожоги кожи, особенно у детей.
Полоскание раствором соли, соды и йода
Соль и сода действительно обладают антисептическим действием, хотя и довольно слабым. Крепкий солевой раствор, да еще и с йодом может вызвать повреждение слизистой.
Поэтому в Минздраве рекомендуют для лечения простуды и гриппа выбирать современные и безопасные лекарственные средства:
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Последние новости медицины
В мире распространяется новый вариант COVID. По данным медиков, XEC, который возник из предыдущих подвариантов Omicron, распространяется в Германии, Великобритании, США и Дании.
В конце августа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине резко растет заболеваемость COVID-19. Он отметил, что если в июле регистрировать 11,5 тысяч больных, то за первую половину августа зафиксировано уже более 26 тысяч случаев.
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