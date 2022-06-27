Из-за опухоли у женщины погрубел голос, а на лице начали расти волосы.

Львовские врачи спасли женщину, которая не заметила у себя 15-сантиметровую опухоль надпочечника, пренебрегши рекомендацией врача сделать УЗИ.

Новообразование начало "превращать" 29-летнюю Диану из Луцка в мужчину, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Женщину длительное время беспокоили гормональные изменения: ее голос погрубел, на лице начали расти волосы, а частые перемены в настроении напоминали "американские горки". После первого визита к врачу Диана пренебрегла УЗИ, в связи с чем ситуация ухудшилась.

"Врач, к которому ранее обращалась Диана, назначил обследование, однако она пренебрегла УЗИ, а следовательно – возможностью вовремя диагностировать опухоль. Лишь, когда месяц назад она начала впадать в депрессию, Диана решила полностью обследоваться и была ошеломлена – у нее опухоль надпочечника. Именно она была причиной гормонального сбоя в организме женщины", - рассказали в медобъединении.

15-сантиметровая опухоль, о существовании которой Диана не догадывалась, не позволяла ей забеременеть. Единственным выходом было удаление опухоли. Операцию, длившуюся более 4 часов, женщине провели медики больницы Святого Луки.

"Пациентке опухоль удалили лапароскопически, то есть через маленький разрез. Из-за большого размера новообразования-15 см, что для опухолей надпочечника редкость - орган сохранить, к сожалению, не удалось", – сообщили медики.

Опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас пациентка проходит реабилитацию. Когда гормональное состояние стабилизируется, врачи смогут позволить Диане забеременеть.

Как сообщал УНИАН, во Львове офтальмологи областной детской больницы "Охматдет" достали из глаза 3-летней девочки 10-сантиметрового гельминта.

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