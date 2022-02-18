После операции у ребенка восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где поселился гельминт.

Во Львове офтальмологи областной детской больницы "Охматдет" достали из глаза 3-летней девочки 10-сантиметрового гельминта.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

По информации медиков, у ребенка появилась припухлость и зуд глаза, ухудшилось зрение, но лечение не давало результатов, образовалась опухоль.

"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок. В гранулеме под конъюнктивой жил гельминт дирофилярия (Dirofilaria) длиной более 10 см", - рассказали в больнице.

Читайте такжеВо Львове за три месяца вышли двойняшек, которые родились с весом около килограммаКак пояснили медики, дирофилярия, она же "злая нить", чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном. Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой оболочкой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки, глазное яблоко, конъюнктива. В месте, в котором поселился гельминт, человек ощущает жжение, зуд, появляется опухоль величиной с просяное зерно, нарушающая функцию глаза. Паразит ведет себя очень самонадеянно в теле человека – может мигрировать на расстояние до 30 см/сутки.

Гельминта из глаза ребенка окулисты достали микрохирургическим пинцетом.

"Когда мы начали надрезать ту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, то мы бы не достали его", - рассказал офтальмолог Всеволод Радомский.

У девочки полностью восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где поселился гельминт. Ребенок находится дома.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине девушку госпитализировали с заражением крови после визита к стоматологу.

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