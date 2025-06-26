В то же время доказательств того, что именно эти препараты привели к смерти человека, пока нет.

Препараты для похудения и лечения диабета связаны с потенциальными серьезными побочными эффектами, в том числе и со смертельными случаями. Об этом свидетельствуют данные британского регуляторного органа по лекарственным средствам, передает Sky News.

В частности исследователи обнаружили, что группа препаратов, в которую входят Mounjaro, Wegovy и Ozempic, может быть связана с воспалением поджелудочной железы. По данным Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA), в Британии был зарегистрирован 181 случай острого или хронического панкреатита, который связан с приемом Mounjaro, среди них было пять летальных случаев.

"С препаратами Wegovy и Ozempic связано 113 сообщений о панкреатите и один летальный случай. Другие, менее распространенные версии так называемых препаратов GLP-1 также были связаны со случаями заболевания и смерти", - отметили в материале.

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В то же время нет никаких доказательств того, что именно эти препараты вызвали смерть, поэтому этих доказательств недостаточно, чтобы MHRA ограничило доступ к ним.

Это связано с тем, что панкреатит случается также и у людей, которые не принимают такие препараты. Камни в желчном пузыре и алкоголь являются основными причинами такой болезни.

"Но MHRA и Genomics England начинают новое исследование, чтобы выяснить, есть ли у некоторых людей гены, которые повышают риск развития панкреатита, если они принимают препараты GLP-1", - добавляют в издании.

Поэтому теперь людей, которые через систему оповещения MHRA "желтая карточка" будут сообщать о панкреатите при использовании инъекций, попросят сдать образец слюны и провести анализ их генов.

"Препараты GLP-1, такие как Ozempic и Wegovy, попадают в заголовки газет, но, как и у всех лекарств, у них может быть риск серьезных побочных эффектов. Мы считаем, что существует реальный потенциал для их минимизации, поскольку многие побочные реакции имеют генетическую причину. Этот следующий шаг в нашем партнерстве с MHRA позволит собрать данные и доказательства для более безопасного и эффективного лечения благодаря более персонализированному подходу к назначению лекарств", - объяснил главный научный сотрудник Genomics England, профессор Мэтт Браун.

Симптомы панкреатита

Отмечается, что основными симптомами панкреатита являются сильная боль в центре живота, лихорадка и тошнота. Острые случаи лечат в медучреждениях с помощью жидкости и кислорода, как правило, после этого пациенты выздоравливают в течение нескольких дней.

Однако могут быть и осложнения, ведь около 5% острых случаев заканчиваются летально.

"Для всех лекарств существует баланс между риском и пользой. Для людей с диабетом 2 типа или ожирением использование инъекций имеет очевидные преимущества. Они снижают уровень сахара в крови, приводят к быстрой потере веса и на пятую часть снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но для людей с избыточным весом, которые делают инъекции частным образом, чтобы сбросить несколько килограммов перед летним отпуском, польза для здоровья гораздо менее очевидна. Для них это тревожный звонок", - добавляют в Sky News.

Такие лекарства являются мощными и влияют не только на аппетит, но и на многие органы тела, включая мозг.

В то же время компания Novo Nordisk UK, которая производит препараты Wegovy и Оземпик отметила:

"Безопасность пациентов является чрезвычайно важной для Novo Nordisk. Как и у всех лекарственных средств, побочные эффекты могут возникать и варьироваться от пациента к пациенту. Известные риски и преимущества лекарственных средств GLP1 описаны в краткой характеристике продукта. Мы рекомендуем пациентам принимать эти препараты только по утвержденным показаниям и под строгим наблюдением медицинского работника, который также может проконсультировать относительно потенциальных побочных эффектов".

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