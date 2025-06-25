Оказалось, что многие люди могут неправильно измерять артериальное давление.

Высокое кровяное давление может привести к инфарктам и инсультам, но его проверка может быть не всегда точной. В частности, исследование в Университете Джона Хопкинса свидетельствует о том, что у пациента, который держит руку свободно, показатель может быть на 7 миллиметров ртутного столбика выше, чем у пациента, который держит руку на столе в кабинете врача. Такая разница может перевести показатели артериального давления человека из категории "повышенное" в опасную "2 стадию". Поэтому в earth.com выяснили, как правильно мерить давление, опираясь на исследования ученых.

Во время исследования были воспроизведены три реальные позы, которые ежедневно наблюдаются в клиниках. Чтобы имитировать реальные условия обследования, ученые попросили каждого участника пройтись в течение двух минут перед каждым измерением артериального давления. После чего они отдыхали пять минут в тихой комнате, опираясь на сиденье.

"Каждый человек прошел четыре раунда тройных измерений с использованием различных положений руки. Повторив измерения с опорой на стол в конце, команда учла естественные изменения артериального давления со временем", - добавляют в материале.

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Почему артериальное давление может быть неточным?

В больницах, где находится много пациентов, медицинский персонал может не учитывать много нюансов и не осознавать последствий при измерении давления. Часто можно встретить поспешные обследования, во время которых пациенты неправильно держат руки или сидят на столах без опоры.

"Эти сокращения могут казаться незначительными в этот момент, но со временем они накапливаются. Ошибочные показания могут попасть в карты, повлиять на диагнозы и повлиять на планы лечения, которые длятся годами", - объясняют в earth.com.

В свою очередь специалист компании Multi-Health Systems Шерри Лю отметила:

"Если вы постоянно измеряете артериальное давление без поддержки руки, и это дает вам завышенное АД на 6,5 мм рт. ст., это потенциальная разница между систолическим АД 123 и 130".

Как правильно измерять артериальное давление?

В Американской ассоциации сердца советуют медсестрам сажать пациентов на стулья со спинкой, ногами на полу, не скрещивая их, а рука должна лежать на твердой поверхности, которая совпадает с правым предсердием.

Даже опытные медицинские работники не всегда придерживаются инструкций, ведь во время большого наплыва людей такие правила могут игнорироваться.

"Миллионы людей измеряют давление дома, но многие кухонные столы слишком низкие, чтобы имитировать столы в клинике. Подушка под локтями или перемещение устройства на более высокий стол могут решить эту проблему", - рекомендуют в материале.

Размер манжеты для измерения давления также имеет значение. Слишком узкие рукава могут повысить показатели на 5-10 мм рт. ст., поэтому в этом вопросе надо тоже быть внимательными.

Что будет, если не правильно мерить давление?

Даже незначительные неточности в показаниях могут оказать большое влияние на здоровье человека. Завышенный результат может привести к неправильному диагнозу гипертонии, в результате чего врачи выпишут ненужные лекарства, которые не будут помогать.

"С другой стороны, показатели, которые кажутся лишь немного повышенными, могут помешать человеку получить лечение, которое ему на самом деле нужно. Правильное положение руки на манжете влияет не только на качество данных, но и может изменить реальные решения и результаты", - подчеркивают в издании.

Другие советы врачей

Ранее врачи объяснили, повышается ли кровяное давление, когда вы пьете кофе. По их словам, да, оно повышается, однако это не обязательно приводит к высокому кровяному давлению в долгосрочной перспективе.

"Кофеин может временно повышать кровяное давление, даже у людей без гипертонии. Это связано с его стимулирующим действием на центральную нервную систему, вызывая выброс адреналина и блокируя аденозин, химическое вещество, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться", - заверила диетолог Киран Кэмпбелл.

Также врач рассказал, что делать, если вы получили солнечный ожог. По его словам, для этого нужно использовать прохладную фланелевую ткань, избегать использования активных веществ, принимать антигистаминные препараты, нанести солнцезащитный крем и другие действия.

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