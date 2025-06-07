Этот побочный эффект очень редкий: он потенциально может возникать у одного из 10000 пациентов.

Пациенты, которые от диабета или ожирения лечатся препаратами "Вегови" и "Оземпик", имеют повышенный риск развития редкого заболевания глаз, которое может привести к потере зрения. Об этом объявил в пятницу комитет по безопасности лекарственных средств Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), пишет Politico.

Отмечается, что в январе комитет начал обзор лекарственных средств, содержащих семаглутид - агонист GLP-1 и активный ингредиент препаратов Ozempic, Wegovy и Rybelsus компании Novo Nordisk после того, как появились опасения, что эти препараты могут привести к повышенному риску развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Это расстройство вызвано снижением кровотока к зрительному нерву, что может повредить его и привести к постоянной потере зрения.

В комитете заявили, что обнаружили это состояние как "очень редкий побочный эффект" семаглутида, который потенциально может возникать у одного из 10000 пациентов. Также выяснилось, что у лиц с диабетом, принимающих семаглутид, риск развития NAION вдвое выше, чем у тех, кто препарат не принимает.

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Регулятор ЕС по вопросам лекарственных средств инициировал обновление информации о препарате семаглутид, чтобы NAION включить в побочные эффекты с частотой "очень редко". Окончательное решение должна одобрить Европейская Комиссия.

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Как сообщал ранее УНИАН, ученые достигли прорыва в поисках лекарства от ВИЧ. Исследователи из Института Питера Доэрти по инфекциям и иммунитету в Мельбурне теперь нашли способ заставить вирус выйти из некоторых клеток, в которых он "прятался". Это открытие потенциально может позволить иммунной системе или лекарствам обнаружить вирус и уничтожить его, что на шаг приближает ученых к созданию лекарства от ВИЧ.

Недавнее исследование показало, что женщины в среднем возрасте, которые выпивают ежедневно хотя бы три маленькие чашки кофе, имеют больше шансов на хорошее старение - как физически, так и психически и эмоционально. В то же время ученые узнали, что чай, газированные напитки и кофе без кофеина не имеют такого же эффекта.

Кроме того, стало известно, что женщины легче переносят боль, чем мужчины. Ученые обнаружили, что такие женские гормоны, как эстроген и прогестерон, могут стимулировать иммунные клетки вблизи спинного мозга для высвобождения естественных опиоидов. А это - натуральный инструмент для облегчения боли.

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