Солнечные ожоги могут возникать обычно во время отдыха или долгого пребывания на улице в жару.

У многих людей за всю жизнь точно были ситуации, когда они страдали от жжения солнечных ожогов после дня, проведенного под палящим солнцем. Независимо от того, нанесли ли мы солнцезащитный крем, ожоги все равно могут быть. Поэтому врач Мунир Смоджи рассказал, что делать, если вы все же "пережарились" на солнце, передает Mirror.

"Если вы дошли до этого этапа и не послушали меня, и у вас сильный солнечный ожог, вот что вам нужно сделать, чтобы ухаживать за ним", - подчеркнул специалист.

Смоджи поделился шестью советами, которых необходимо придерживаться, если вы получили ожог.

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Используйте прохладную фланелевую ткань

"Обязательно используйте прохладную фланелевую ткань на пораженном участке, чтобы успокоить кожу. Это должна быть чистая фланелевая ткань, приятной прохладной температуры, чтобы вы могли охладить поверхностную температуру кожи", - посоветовал врач.

По его словам, такой метод сделает кожу "намного лучше".

Избегайте использования активных веществ

"Многие люди любят использовать на поверхности кожи такие средства, как алоэ вера, даже свежее алоэ вера, но это может увеличить риск инфицирования. Лучше придерживайтесь простоты", - рекомендует Смоджи.

Он советует использовать средства на основе церамидов, которые имеют смягчающие вещества, помогающие успокоить кожу. В частности, в таком случае можно выбирать глицерин, который поможет увлажнить кожу и защитить ее.

"Кремы и лосьоны, содержащие церамиды, также могут быть отличным выбором, поскольку они удерживают кожу вместе и образуют защитный слой, предотвращающий потерю влаги и появление видимых повреждений", - отметили в Mirror.

Принимайте антигистаминные препараты

По словам врача, солнечные ожоги и отеки обычно образуются вместе, поэтому прием таких препаратов может помочь успокоить воспаление.

Избегайте отшелушивания и пилинга пораженного участка

Смоджи призывает не отшелушивать пораженный участок кожи, ведь это может раздражить его, в результате чего образуются рубцы или инфекции. По его словам, также не нужно царапать или сдирать кожу на этом участке.

Избегайте солнца

После солнечного ожога важно дать время на полное заживление. Как говорит врач, в этот период важно избегать солнца.

"Дайте коже восстановиться. Нужно немного времени, чтобы кожа вернулась к нормальному состоянию", - подчеркнул он.

Нанесите солнцезащитный крем

После ожогов старайтесь как можно больше защищать себя от солнца. В частности эксперты советуют использовать крем с SPF не менее 30, наносить его за 30 минут до выхода на улицу и повторно перед выходом. Для того, чтобы достичь лучших результатов, наносите крем каждые два часа.

"Взрослым следует наносить от шести до восьми чайных ложек солнцезащитного крема, чтобы покрыть все тело. Вы также должны выбирать водостойкие формулы, если вы потеете или контактируете с водой", - посоветовали в Mirror.

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