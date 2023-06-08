Только физически обеспечить необходимое количество психологов для почти миллионной армии невозможно.

Украине в ближайшие годы не будет хватать достаточного количества психологов, которые будут оказывать необходимую помощь и поддержку военным и гражданским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время заседания круглого стола на тему: "Война против наших душ. Как сохранить ментальное здоровье военнослужащих и всего общества".

"Что касается военных, мы столкнулись с очень серьезными вызовами. Первое - это количество. Сотни тысяч мобилизованных", - сказала Маляр.

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Заместитель напомнила, что до начала маштабного вторжения России в Украине насчитывалось 215 тысяч военных. Но сейчас численность украинского войска увеличилась в несколько раз.

"Если мы говорим о количестве людей, которые потенциально могут нуждаться в психологической помощи-это почти миллионная армия. Даже если не каждый из них, то все равно это количество значительно больше, чем в свое время обеспечивалось государством", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что психологическая помощь оказывается только добровольно. "Важно понимать, что человек может в ней нуждаться, но при этом он имеет право не обращаться за помощью", - отметила Маляр.

По ее словам, встает задача разъяснить для военных, что помощь психолога - это нормальная и необходимая практика.

"Мы должны превратить психологическую помощь в обычную обыденную вещь", - заявила Маляр.

При этом заместитель министра сказала, что количество психологов в Украине - это огромный вызов:

"У нас их просто не хватает в буквальном смысле, физически, и скорее всего, в ближайшие годы их не хватит. Потому что, во-первых, в помощи нуждается вся нация... если мы говорим о военных - то это почти миллионная армия. Столько обеспечить психологов физически невозможно".

В этой связи, она сообщила, что после многих правительственных межведомственных совещаний удалось прийти к выводу, что нужно создать орган, который будет координировать работу психологов. Это учреждение будет более эффективно направлять имеющиеся ресурсы для оказания помощи.

Влияние войны на психологическое состояние украинцев

Неоднократно заявлялось, что война очень негативно влияет на психику как взрослых, так и детей, даже тех, что вроде бы стойко переживают ее последствия.

По данным Минздрава, в результате войны в психологической помощи будут нуждаться более 15 миллионов украинцев. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывал, что с начала войны к психологам и психиатрам обратилось 650 тысяч человек и призвал украинцев не стесняться обращаться за психологической поддержкой.

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