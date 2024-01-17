Примечательно, что даже 30-минутная ходьба каждый день принесет пользу организму.

Ходьба по 10 тыс. шагов в день полезна для физического и психического здоровья, а увеличение количества ежедневных шагов может помочь похудеть, укрепить нижнюю часть тела и корпус, а также улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

При этом стоит учесть, что выполнение нормы в 15 тыс. шагов может занять некоторое время - примерно 2–2,5 часа, если идти со средней скоростью, пишет Tomsguide.

Примечательно, что даже 30-минутная ходьба каждый день принесет пользу организму - от укрепления суставов, костей и мышц до улучшения сердечно-сосудистой системы, сжигание калорий и похудение.

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Обзор, опубликованный в Журнале Американского колледжа кардиологов, показал, что всего лишь 2600–2800 шагов в день могут снизить риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний соответственно. Продолжая добавлять 1000 шагов можно получить дополнительные преимущества: "оптимальная польза для здоровья" достигается при примерно 7200-8800 шагах.

При этом, отмечается, что для выполения нормы в 15 тыс. шагов не обязательно специально идти на прогулку. Также можно учитывать шаги, сделанные по дому, или в процессе игры с детьми, или во время выгула собаки. Это все очень хорошо стимулирует метаболизм.

При этом исследования показали, что прогулки по зеленым зонам могут уменьшить беспокойство, улучшить настроение и уменьшить негативные чувства. Это можетбыть парк, поле или лес, или набережная.

Интересно, что исследование в Стэнфорде показало, что ходьба может стимулировать творческие способности. Люди, которые даже умудряются вставать раньше, чтобы совершить прогулку перед работой, поделились, что потом чувствуют больше ясности, концентрации и энергии. Кроме того, все формы упражнений (включая ходьбу) выделяют эндорфины, которые уменьшают стресс и боль.

При этом человек, который в течение месяца проходил по 15 тыс. шагов поделился, что на самом деле не обязательно делать такое количество шагов в день, чтобы получить пользу от ходьбы - постоянное накопление шагов и в среднем даже 7 000 шагов может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и продолжительность жизни.

"Как мне удалось пройти 15 тыс. шагов в день в течение одного месяца? Я не люблю ничего больше, чем гулять с собакой. Но, несмотря на то, что я чувствовал себя хорошо, прохождение 15 тыс. шагов в день требовало больше планирования", - объяснил мужчина и отметил, что это нужно было делать не в ущерб другим его видам деятельности.

Он отметил, что хотя ему и нравились долге прогулки, каждый день совершать их он не готов.

Другие новости о пользе ходьбы

Ежедневные прогулки - это простой и эффективный способ сбросить вес. Если увеличить суточное количество шагов, то можно сделать ходьбу решающим фактором в контроле веса. 10 тыс. шагов в день это популяризированная медицинскими организациями и любителями фитнеса норма для людей, стремящихся поддерживать здоровый вес или сбросить несколько килограммов.

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