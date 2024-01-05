Наполнение образа жизни полезными привычками может продлить жизнь на несколько лет и помочь избежать многих хронических заболеваний.

Прогулка всего через 10 минут после еды приносит много пользы для здоровья и это удачное дополнение к любому здоровому образу жизни.

Как рассказала специалист по фитнесу Эллен Томпсон, польза от ходьбы носит накопительный характер, и ключевым моментом является последовательность, пишет Eatthis. "10-минутная прогулка после еды дает различные преимущества, а регулярная физическая активность в течение дня важна для общего состояния здоровья", - объяснила специалист.

1. Улучшает пищеварение.

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Прогулка после еды поможет лучше переваривать пищу. Томпсон объяснила: "Ходьба способствует пищеварению... Помогает предотвратить расстройство желудка и вздутие живота, стимулируя мышцы пищеварительного тракта".

2. Регулирует уровень сахара в крови.

Выделив всего 10 минут на быструю прогулку, вы также поможете контролировать уровень сахара в крови. Исследования, опубликованные в журнале "Спортивная медицина", показывают, что короткая прогулка после еды может снизить уровень сахара в крови и вероятность развития диабета 2 типа.

3. Помогает контролировать вес.

Добавление дополнительных шагов в свой день является ключом к снижению и поддержанию веса. Исследование, опубликованное в Международном журнале общей медицины, показало, что ходьба сразу после еды более полезна для тех, кто хочет похудеть.

По словам Томпсона, "регулярные короткие прогулки, особенно после еды, способствуют сжиганию калорий. Со временем это может помочь контролировать вес и предотвратить его увеличение из-за малоподвижного образа жизни".

4. Улучшает здоровье сердца.

"Ходьба - это упражнение для сердечно-сосудистой системы, которое улучшает кровообращение и способствует здоровью сердца. После еды она помогает снизить кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний", - объяснила Томпсон.

5. Снижает риск развития диабета 2 типа.

"Прогулка после еды улучшает чувствительность к инсулину, снижая риск развития диабета 2 типа. Это помогает организму более эффективно использовать инсулин для регулирования уровня сахара в крови", - сказала специалист.

6. Повышает настроение и улучшает общее самочувствие.

Если вам нужно немного взбодриться, вы всегда можете рассчитывать на упражнения, которые стимулируют выработку эндорфинов. "Физическая активность, даже кратковременная, высвобождает эндорфины, гормоны хорошего самочувствия. Небольшая прогулка после еды может помочь снять стресс, улучшить настроение и общее психическое благополучие", - отметила Томпсон.

7. Помогает лучше спать.

"Регулярная физическая активность, в том числе короткие прогулки после еды, может способствовать улучшению качества сна. Она помогает регулировать циркадные ритмы и способствует более спокойному ночному сну", - заверила эксперт.

Другие новости о пользе ходьбы

Ученым и врачам уже давно известно о пользе ходьбы для здоровья. Они рекомендуют каждому человеку проходить в день хотя бы 8 тыс. шагов. Они отмечают, что это положительно скажется на здоровье сердца и других систем организма, а также продлит жизнь.

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