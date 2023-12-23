Наряду с этим секретом важно соблюдать диету, двигаться в течение дня, избегаете курения.

Невозможно точно узнать, как долго человек проживет, но исследования показывают, что на самом деле мы можем многое сделать, чтобы значительно повысить шансы на долгую и здоровую жизнь.

По словам экспертов по долголетию, среди множества привычек, продлевающих жизнь, есть контрольный признак того, что кто-то проживет долгую и здоровую жизнь, пишет Parade. Одно распространенное заблуждение о долголетии состоит в том, что оно определяется генетикой. Доктор Элиза Эйферт Фриман объяснила, что гены играют небольшую роль в продолжительности жизни; всего около 25%. "Более значимые факторы включают нашу окружающую среду и образ жизни", - сказала она.

Есть один фактор, который особенно важен..., когда речь идет о долголетии: наличие социальных связей. "Десятки исследований доказали, что социальные связи могут прямо или косвенно влиять на продолжительность жизни", - объяснила специалист.

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Фриман рассказала, что у людей с более широкими социальными связями вероятность преждевременной смерти на 45% ниже, чем у людей, у которых их нет. "Люди, которые имеют большую социальную поддержку имеют лучшее психическое здоровье, сердечно-сосудистую систему, иммунологическое функционирование, когнитивные способности, устойчивость, удовлетворенность жизнью, реакцию на стресс", - делится она.

"Мы также знаем, что противоположность социальных связей - одиночество и изоляция - вредна для нашего долголетия", - отметила специалист по долголетию и добавила, что отсутствие социальных связей повышает шансы смертности на 91%.

Другие признаки того, что вы доживете до 100 лет

Помимо социальных отношений, есть и другие признаки того, что вы, вероятно, проживете долгую и здоровую жизнь. Американский специалист по геронтологии Джон П. Уолш,отметил, что долгожители не курят.

Если вы двигаетесь в течение дня, то это еще одна общая привычка, которая есть у вас с людьми, дожившими до 100 лет. Ходьба вместо вождения, подъем по лестнице вместо лифта и физическая работа - все это способы целенаправленно внести движение в свой день.

Конечно, диета тоже важна. "В частности, люди, которые хотят увеличить свои шансы на долгую жизнь, должны ежедневно получать рекомендуемое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, полиненасыщенных жирных кислот и жирных кислот омега-3, ограничивая при этом красное и обработанное мясо, напитки с добавлением сахар, трансжиры и натрий", - отметила доктор Фриман.

Другие новости о долголетии

106-летняя жительница Австралии Кэти Макрей дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь. Женщина не думает, что вообще существует какой-то особый секрет, объясняющий ее долголетие. Но в первую очередь она всегда советует людям жить полной жизнью, как сама это делала и продолжает делать.

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