Что пить для улучшения здоровья мозга: диетологи назвали чай №1

Специалисты отметили, что нсколько чашек этого чая в день помогут улучшить настроение.

То, что человек пьет в течение дня, будь то вода, газировка или чай, может влиять на качество работы мозга.

Несколько популярных чаев содержат соединения, которые поддерживают память и внимание, но есть один, который постоянно рекомендуют диетологи, пишет Realsimple.

Это зеленый чай. Именно его диетологи рекомендуют пить регулярно, чтобы поддерживать остроту ума.

Лучший чай для здоровья мозга

"Мой главный выбор - зеленый чай (включая матчу)", сказала диетолог-нутриционист Вандана Шет, добавив, что зеленый чай выделяется благодаря уникальному сочетанию биоактивных соединений.

Другой диетолог-нутриционист Линдси Шенфельд согласилась с этим утверждением и добавила, что когда речь идет о здоровье мозга, зеленому чаю обычно уделяется больше всего внимания.

Исследования также связывают регулярное употребление зеленого чая с более низким риском снижения когнитивных функций. "Его природные соединения могут помочь защитить клетки мозга с возрастом", - отметила Шенфельд.

Зеленый чай содержит катехины и L-теанин и небольшое количество кофеина, а эта комбинация, по словам Шет, способствует спокойной концентрации, ясности ума и долгосрочному здоровью мозга так, как это не делают большинство других чаев.

L-теанин способствует расслаблению без сонливости и помогает смягчить действие кофеина, отметила Шет. Кроме того, специфические для зеленого чая катехины обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые поддерживают клетки мозга.

"Эта комбинация делает зеленый чай особенно полезным для поддержания внимания и когнитивного здоровья на протяжении всей жизни", - подчеркнула специалист.

Отмечается, что листья зеленого чая подвергаются минимальному окислению, что помогает сохранить более высокий уровень катехинов, а это означает, что вы получаете больше соединений, связанных с долгосрочной нейрозащитой.

Советы по употреблению зеленого чая

Правильно заваривайте

"Используйте горячую воду температурой около 71–82 °C, а не кипяток, и заваривайте максимум 2–3 минуты. Это сохранит его слегка сладким, а не горьким", - посоветовала Шенфельд.

Перегрев или чрезмерное заваривание может разрушить его наиболее полезные для мозга соединения.

Сосредоточьтесь на регулярности

Но, по словам Шенфельд, самое важное - регулярность. Она посоветовала подобрать зеленый чай по своему вкусу, это поможет превратить его употребление во вкусную привычку, а не в рутинное обязательство по поддержанию здоровья.

Сколько чашек нудно пить

Большинство исследований рекомендуют выпивать от одной до трех чашек в день, чтобы со временем получить когнитивные преимущества. Вы заметите больший эффект, если будете пить чай регулярно, а не время от времени.

