Он не содержит кофеина, а это значит, его можно пить в любое время суток.

Если вы еще не пьете мятный чай, возможно, самое время добавить его в свой рацион. Он обладает освежающим вкусом и богат полезными свойствами.

Поскольку мята не содержит кофеина, вы можете наслаждаться этим чаем в любое время дня: утром для легкого взбодривания, после еды для улучшения пищеварения или вечером перед сном, пишет Realsimple.

Диетолог Саманта Петерсон назвала преимущества мятного чая и объяснила, почему это один из самых полезных чаев для ежедневного употребления.

Видео дня

Преимущества мятного чая

Он содержит полезные вещества для тела и разума.

Помогает наладить пищеварение

Чай с мятой - один из лучших для смягчения расстройства желудка. Более того, употребление этого напитка может стать своего рода мини-перезагрузкой для пищеварительной системы, отметила Петерсон.

"Чай с мятой содержит ментол и карвон, которые помогают расслабить гладкие мышцы пищеварительного тракта, уменьшая вздутие живота и дискомфорт после еды. Он особенно полезен после еды, хотя употребление его перед едой также может способствовать пищеварению, способствуя расслаблению желудка и усилению секреции", - объяснила диетолог.

Снижает окислительный стресс

Чтобы вкусно бороться с окислительным стрессом, пейте чай с мятой. "Мята богата антиоксидантами, особенно розмариновой кислотой и флавоноидами, такими как лютеолин и апигенин. Эти соединения действуют как очистители организма, нейтрализуя свободные радикалы, вызывающие воспаление и окислительный стресс", - рассказала Петерсон.

Помогает сбалансировать гормоны

Это может быть полезно, если вы испытываете симптомы, связанные с повышенным уровнем андрогенов, такие как акне или рост волос, которые часто наблюдаются при таких состояниях, как синдром поликистозных яичников, отметила Петерсон. В данном случае, по словам диетолога, "гормональный баланс" означает поддержание более оптимального соотношения гормонов, а не попытки устранить естественные колебания.

Справляется со стрессом

Во-первых, по словам Петерсон, мята содержит натуральные соединения, обладающие мягким противотревожным действием. "Эти соединения могут влиять на активность гамма-аминомасляной кислоты - нейромедиатора, отвечающего за успокоение нервной системы и подавление чувства напряжеенности и усталости, которое многие из нас испытывают в состоянии стресса", - отметила Петерсон. "Мягко успокаивая, мята может способствовать ощущению спокойствия и расслабления без седативного эффекта", - добавила специалист.

Употребление теплого чая из мяты также может снять стресс. "Осознанное потягивание чего-нибудь теплого может физически переключить организм из состояния "бей или беги" в режим "отдыхай и переваривай"", - добавила Петерсон.

Эта пауза, наряду с теплом мятного чая, естественным образом активизирует парасимпатическую нервную систему, снижая уровень гормонов стресса и помогая расслабиться.

Повышает концентрацию внимания

По словам Петерсона, если вы чувствуете себя затуманенным, перевозбужденным или истощенным после долгих дней многозадачности, мятный чай может стать простым способом прояснить мысли и успокоиться. Представьте его как легкое умственное обновление без нервозности.

Исследования также показали, что мята может поддерживать когнитивные функции, в частности, концентрацию внимания и рабочую память. "Считается, что эти преимущества обусловлены уникальным сочетанием антиоксидантов в мяте, особенно розмариновой кислоты, которая помогает защитить клетки мозга от окислительного стресса и поддерживает активность нейромедиаторов", - объяснила Петерсон.

Сколько мятного чая можно пить?

Петерсон отметила, что употребление одной-двух чашек мятного чая в день - безопасная и успокаивающая привычка для большинства взрослых. Этого количества "обычно достаточно, чтобы ощутить его успокаивающее действие и улучшить пищеварение".

Другие новости о пользе чая

Недавно диетологи назвали топ-9 напитков, которые могут улучшить здоровье вашего кишечника.

Специалисты отметили, что здоровый кишечник - это не только отсутствие проблем с желудком, он также связан с лучшим пищеварением, сильной иммунной системой и даже улучшает настроение.

Вас также могут заинтересовать новости: