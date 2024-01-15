Бананы могут способствовать здоровому микробиому кишечника.

Когда речь идет о банане, то первое, что приходит на ум - содержание в нем калия, который полезен для здоровья сердца. Также бананы богаты на антиоксиданты, такие как витамин С, фолиевую кислоту и клетчатку.

Клетчатка, в частности, полезна для здоровья кишечника. Когда вы едите банан каждый день, пищеварительная система становится более плавной, пишет Healthdigest. Если вас беспокоят запоры, вздутие живота и газы, добавьте бананы в рацион и это поможет облегчить проблемы. "Банановая клетчатка помогает восстановить регулярные функции кишечника, поскольку она связывает отходы и токсины в пищеварительном тракте, способствуя их выведению из организма", - объяснила диетолог Рэйчел Линк

Но это еще не все, что эти фрукты могут сделать для кишечника. Бананы могут способствовать здоровому микробиому кишечника. В частности, растворимая клетчатка в бананах является важным источником питания для здорового микробиома кишечника - пробиотиками. А здоровый кишечник является предпосылкой для здоровья иммунной системы, пищеварения, сердца и контроля уровня сахара в крови.

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Диетологи отметили, что употребление 1–2 бананов в день считается безопасным для большинства людей. Если у вас есть привычка нарезать бананы в утреннюю тарелку греческого йогурта и миндаля, это хороший способ сбалансировать содержание клетчатки и углеводов, а также немного белка и полезных жиров. Вы также можете добавлять их в смузи с другими ингредиентами, такими как овес, шпинат, арахисовое масло, черника.

Самое замечательное в бананах то, что их легко употреблять, где бы вы ни находились - дома, в дороге, на работе или даже в качестве перекуса перед тренировкой.

Другие новости о пользе бананов

Бананы являются одними из самых любимых фруктов у многих, поскольку они богаты полезными для здоровья белками и другими жизненно важными питательными веществами.

Но сочетание бананов с определенными продуктами может оказать неблагоприятное воздействие и повлиять на общее состояние здоровья. Поэтому ученые назвали пять продуктов, сочетания которых с бананами следует избегать.

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