Ученые отмечают, что правильное питание вечером является ключом к хорошему ночному отдыху.

Бананы являются отличным перекусом перед сном для людей, испытывающих проблемы с засыпанием и бессонницу.

Медики из британской организации Sleep Charity, которая занимается проблемами сна, констатируют, что качество ночного сна может зависеть от того, что человек ест незадолго до него, передает medikforum.

"Правильное питание вечером определенно является ключом к хорошему ночному отдыху. Некоторые продукты успокаивают мозг и способствуют быстрому засыпанию", - отметили специалисты.

Эксперты посоветовали людям с бессонницей перекусывать бананом. По их словам, банан, съеденный незадолго до отхода ко сну, стимулирует выработку ключевых гормонов, успокаивающих мозг, и создающих необходимое для организма состояние спокойствия. В частности, за "включение" успокаивающих мозг гормонов ответствен трипфтофан, содержащийся в составе бананов.

"Бананы богаты магнием и калием, которые могут помочь расслабиться как мышцам, так и разуму. Съешьте банан целиком или сделайте смузи", - посоветовали медики.

Также людям с бессонницей они рекомендуют контролировать потребление кофеина и алкоголя. Эксперты отметили, что многие люди не берут во внимание, как много употребляют кофеина за день, и напомнили, что этот стимулятор содержат в себе чай, некоторые газированные напитки, шоколад, энергетические напитки и некоторые обезболивающие лекарства.

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