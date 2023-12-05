Диетолог развенчала главный миф о том, что бананы лучше не есть тем, кто мечтает похудеть.

Если вы хотите похудеть, переоценка привычек в еде - отличное начало. Научно доказано, что здоровая диета, включающая большое количество фруктов и овощей, помогает сбросить лишний вес.

Диетологи советуют обратить внимание на бананы и включить их в рацион, вопреки распространенному мнению о том, что эти фрукты очень каллорийные. Специалисты рассказали, сколько калорий в банане, а также о том, насколько он полезен для похудения, пишет Eatthis. Итак, один спелый или слегка спелый банан – это 113 калорий. Он богат минералами, такими как магний (32 мг), фосфор (25 мг) и калий (375 мг), а также клетчаткой (2 г), что делает его идеальным дополнением к любой здоровой диете.

"Бананы - это питательный фрукт, обладающий множеством преимуществ для здоровья", - сказала Мелисса Митри, доктор медицинских наук. "Многие люди, к сожалению, боятся их, потому что думают, что в них слишком много углеводов, но это неправда. Углеводы в бананах обеспечивают быстрый и эффективный заряд энергии перед тренировкой, а также богаты пищевыми волокнами, которые помогают сбалансировать организм. Это не те виды углеводов и сахаров, о которых вам стоит беспокоиться, поскольку они являются естественными сахарами, которые нужны организму для получения энергии", - детально объяснила специалист.

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Митри подтвердила, что этот фрукт содержит много калия, "электролита, который поддерживает здоровый уровень артериального давления и сильное сердце", а также содержит витамин С, витамины группы В и магний.

Бананы содержат пищевые волокна, которые, как показывают исследования, являются важнейшим элементом успешного похудения, поскольку помогают насытиться и предотвратить нездоровые перекусы. "Бананы также довольно низкокалорийны… поэтому их легко вписать в низкокалорийную диету", - добавила Митри.

Наслаждаться бананом на завтрак, перед тренировкой или на перекус - один из лучших способов включить этот фрукт в диету для похудения. "Употребление одного банана утром повысит содержание клетчатки и сытности самого завтрака, помогая контролировать голод весь день", - объяснила Митри.

А употребление одного банана перед тренировкой обеспечит быстрый источник энергии, поэтому человек максимально эффективно использует упражнения и потенциал тела по сжиганию калорий, сказала диетолог.

Она также добавила, что бананы служат удобной, богатой клетчаткой закуской, которую "вы можете взять с собой куда угодно".

Польза бананов для здоровья

Ученым давно известно, что бананы очень полезны для организма человека. Диетологи утверждают, что бананы не только совершенно безопасно есть каждый день, но и есть по одному банану в день - очень хорошая идея с точки зрения здоровья. Специалисты отметили, что эти фрукты содержат немало витаминов B6 и C и являются отличным источником углеводов. Кроме того, их с уверенностью можно назвать идеальной низкокалорийной закуской.

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