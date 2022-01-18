В польском Минздраве прогнозируют, что пик заражений придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 тыс. случаев в день.

Польша вошла в пятую волну COVID-19, распространение варианта "Омикрон" может привести к резкому увеличению ежедневного числа случаев заболевания до уровней, которые еще в стране не наблюдались.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, сообщает reuters.

"Мы прогнозируем, что пик инфекций придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 тыс. случаев в день", — заявил Недзельский.

Издание отмечает, что в Польше практически не было перерыва между четвертой и пятой волной коронавируса, а лишь небольшое снижение заражений в начале декабря 2021 года. В стране регулярно сообщалось о более чем 10 тыс. новых случаев заражения в день на фоне низкого уровня вакцинации и ограничений общественной жизни.

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Наибольшее число ежедневных случаев, зарегистрированных с начала пандемии, составило 35 251 на 1 апреля 2021 года.

Недзельский сказал, что он ожидает, что данные, опубликованные во вторник, покажут более 20 тыс. ежедневных случаев.

Ранее 13 из 17 членов Медицинского совета Польши, консультирующих премьер-министра по COVID-19, подали в отставку.

Один из ушедших в отставку членов совета, доктор Константин Шульджинский, заявил, что страна идет в следующую волну совершенно неподготовленой. "Огромная смертность в Польше связана не только с низким процентом вакцинированных людей, но и с тем, что у нас очень устаревшая система здравоохранения", - сказал он.

Коронавирус в Польше

На сегодняшний день в стране с населением около 38 млн человек зарегистрировано 4 323 482 случая заболевания коронавирусом и 102 309 случаев смерти.