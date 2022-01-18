Также граждан призвали не покупать товары заграницей, поскольку одна женщина заразилась "Омикроном", распаковав такую посылку.

В Китае число новых случаев заболевания коронавирусом достигло двухлетнего максимума, в связи с чем власти ужесточают правила перемещения по стране.

Кроме этого, власти призывают людей не импортировать товары из-за границы. Сотрудники Пекинского центра по контролю за заболеваниями пришли к выводу, что одна женщина заразилась вариантом "Омикрон", вскрыв посылку, передает Би-би-си.

Официальные лица также предупредили, что коронавирус может путешествовать между государствами при импорте замороженных продуктов. Однако многие ученые подвергают сомнению эту теорию.

Женщина в Пекине дала положительный результат на вариант "Омикрон" несмотря на то, что в последнее время не покидала город. Пока что она единственная жительница города, у которой найден этот высоко заразный вариант COVID-19.

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По словам чиновников центра, следы вируса были обнаружены в посылках, прибывающих из других стран. Прибывшие из-за пределов Китая посылки предлагается вскрывать на улице, в перчатках и немедленно избавляться от упаковки.

В понедельник в Китае начался сезон праздничных новогодних путешествий - по лунному календарю Новый год наступает 1 февраля. В это время по стране обычно путешествуют сотни миллионов человек.

Несколько китайских городов подняли уровень ковидной угрозы в связи с распространением COVID-19: путешествующим требуется сообщать о поездках за несколько дней до прибытия.

Несмотря на высокий уровень вакцинации - более 86%, - Китай по-прежнему придерживается политики "ноль зараженных", немедленно вводя строгие карантины в местах, где появляется вирус. Эта стратегия приобрела особую актуальность в преддверии зимних Олимпийских игр, которые начнутся в Пекине и соседней провинции Хэбэй 4 февраля.

В понедельник Китай отменил планы по продаже билетов на зимние Олимпийские игры в Пекине. Наблюдать за соревнованиями будет позволено только по приглашению.

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