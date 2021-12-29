Спикер Министерства здоровья Войцех Андрусевич рассказал, что в период рождественских праздников темп вакцинации несколько замедлился.

Министерство здоровья сообщает, что в Польше к 28 декабря от COVID-19 было вакцинировано 150 тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет, а всего на прививки записано 270 тысяч.

Как сообщает "Польское радио", спикер Министерства Войцех Андрусевич рассказал, что в период рождественских праздников темп вакцинации несколько замедлился.

"Очень позитивная информация о неуклонном росте числа детей, которые вакцинируются. К сожалению, праздничные выходные были таким временем, когда делалось меньше прививок. Это логично. В настоящее время мы имеем 150 тысяч вакцинированных детей, 270 тысяч до сих пор было записано. Дозы вакцин все время из Агентства стратегических резервов в пункты вакцинации поступают", - говорит Андрусевич.

Читайте такжеБустерная доза антиковидной вакцины и дополнительная: Минздрав объяснил разницуПредставитель министерства здоровья также сообщил, что возросло количество людей, записанных на тесты. За последнее время таких людей стало на 110 тысяч больше. Обязательное тестирование тех, кто живет в одной квартире с больными COVID-19, было введено с середины декабря.

Как сообщал УНИАН, в начале 2022 года в Украине ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет. По состоянию на 26 ноября в Украине полный курс прививки от COVID-19 прошли 70 тыс. детей.

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