Эксперт отметила, что набираем вес мы не от масла, а его количества.

Сливочное масло - любимый многими и популярный продукт. Но в последнее время его обвиняют во всех грехах.

Нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram рассказала о частых заблуждениях относительно масла.

Сливочное масло – это жир и холестерин - миф⠀

Этот продукт богат витамином А, который отвечает за здоровье волос и кожи. Ни одно растительное масло не содержит этот витамин, тем более в таких количествах.⠀

"Сливочное масло полезно для репродуктивных органов, глаз, нервной и пищеварительной системы", - говорит эксперт.

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А что же холестерин? Холестерин важен также, как минеральные вещества и витамины, говорит нутрициолог. Он входит в состав мембран клеток, благодаря ему клетки могут делиться. Холестерин участвует в синтезе витамина D.

Сливочное масло ниже 82,5% жирности – это ненастоящее масло - миф.

82,5, 73%, 72,5% - это процент содержания высокожировых сливок. Более низкий процент свидетельствует о наличии влаги, а не о содержании вредных примесей.

Сливочное масло подходит для жарки - миф.

Белки и сахара, которые присутствуют в масле, при нагревании кристаллизуются и горят, в результате образуются канцерогены. Это, пожалуй, единственный вред сливочного масла.

№В 2018 году в ходе исследования, в котором принимали участие 130 тыс. человек, выяснилось, что ежедневное употребление сливочного масла приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но не забываем, что масло - калорийный продукт. Поэтому, все хорошо в меру. 5-7 гр за раз достаточно для 1 бутерброда или каши", - говорит эксперт.

Важно знать, что набираем вес мы не от масла, а его количества.

Так же нутрициолог поделилась несколькими рецептами ароматного масла

Напомним, как писал УНИАН, в Украине до конца текущего года вырастут цены на сливочное масло - подорожание составит в среднем 15%.

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