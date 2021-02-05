Два ученых кардиолога из Германии, Георг Векслер и Феликс Махфуд, рассказали о естественных способах нормализовать артериальное давление.
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Их рекомендации опубликовало издание FOCUS, пишет u-news.
- Сокращение соли. Руководитель Федеральной ассоциации немецких диетологов, профессор Йоханнес Георг Векслер констатирует: можно заметно улучшить показатели артериального давления, если контролировать потребление соли.
Он напоминает, что популярные готовые продукты – колбасы, хлеб, сыр – часто содержат высокие дозы соли, поэтому их следует употреблять строго в умеренных количествах. При приготовлении пищи следует использовать вместо соли свежую зелень и специи.
«При склонности к высокому кровяному давлению не должно употребляться больше пяти граммов соли в день», - говорит Векслер.
- Алкоголь – по минимуму. Немецкий фонд сердца рекомендует мужчинам с высоким кровяным давлением употреблять не более 20 граммов крепкого алкоголя в день – это примерно пол-литра пива или четверть литра вина.
Женщины не должны употреблять больше 10 граммов.
- Пить зеленый чай. Профессор Феликс Махфуд, кардиолог больницы Саарландского университета в Хомбурге, отмечает: некоторые напитки обладают антигипертензивным действием.
«Отдельные исследования доказали положительный эффект зеленого чая, хотя он и не был научно доказан на сто процентов. То же самое касается гранатового или свекольного сока», - говорит кардиолог из Германии.
Опираясь на свой врачебный опыт, Махфуд постулирует, что употребление этих напитков вполне может быть естественным способом нормализовать давление.
- Есть чеснок и другие полезные продукты. По словам кардиолога Георга Векслера, отдельные исследования доказали гипотензивное действие свежего чеснока или экстрактов, полученных из него.
Также положительно на кровяное давление влияют продукты, богатые калием: бананы, финики, киви, орехи, шпинат, бобы.
Лучшим типом питания для пациентов с высоким кровяным давлением кардиологи дружно называют средиземноморскую диету. В то же время ученые подчеркивают, что эффект средиземноморской пищи, "снижающий кровяное давление, не проявится за несколько дней – этому способствует только системное здоровое питание. К тому же она не является заменителем гипотензивных средств при тяжелой гипертонии".
- Двигаться. Регулярная двигательная активность – бег, езда на велосипеде или скандинавская ходьба также помогают нормализовать кровяное давление, добавляют специалисты. При общем здоровом образе жизни часто вообще не бывает высокого давления, подчеркивают они.
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