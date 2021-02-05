Лучшим типом питания для пациентов с высоким кровяным давлением кардиологи дружно называют средиземноморскую диету.

Два ученых кардиолога из Германии, Георг Векслер и Феликс Махфуд, рассказали о естественных способах нормализовать артериальное давление.

Читайте такжеВрачи назвали снижающие давление продукты

Их рекомендации опубликовало издание FOCUS, пишет u-news.

Сокращение соли. Руководитель Федеральной ассоциации немецких диетологов, профессор Йоханнес Георг Векслер констатирует: можно заметно улучшить показатели артериального давления, если контролировать потребление соли.

Он напоминает, что популярные готовые продукты – колбасы, хлеб, сыр – часто содержат высокие дозы соли, поэтому их следует употреблять строго в умеренных количествах. При приготовлении пищи следует использовать вместо соли свежую зелень и специи.

«При склонности к высокому кровяному давлению не должно употребляться больше пяти граммов соли в день», - говорит Векслер.

Алкоголь – по минимуму. Немецкий фонд сердца рекомендует мужчинам с высоким кровяным давлением употреблять не более 20 граммов крепкого алкоголя в день – это примерно пол-литра пива или четверть литра вина.

Женщины не должны употреблять больше 10 граммов.

Пить зеленый чай. Профессор Феликс Махфуд, кардиолог больницы Саарландского университета в Хомбурге, отмечает: некоторые напитки обладают антигипертензивным действием.

«Отдельные исследования доказали положительный эффект зеленого чая, хотя он и не был научно доказан на сто процентов. То же самое касается гранатового или свекольного сока», - говорит кардиолог из Германии.

Опираясь на свой врачебный опыт, Махфуд постулирует, что употребление этих напитков вполне может быть естественным способом нормализовать давление.

Есть чеснок и другие полезные продукты. По словам кардиолога Георга Векслера, отдельные исследования доказали гипотензивное действие свежего чеснока или экстрактов, полученных из него.

Также положительно на кровяное давление влияют продукты, богатые калием: бананы, финики, киви, орехи, шпинат, бобы.

Лучшим типом питания для пациентов с высоким кровяным давлением кардиологи дружно называют средиземноморскую диету. В то же время ученые подчеркивают, что эффект средиземноморской пищи, "снижающий кровяное давление, не проявится за несколько дней – этому способствует только системное здоровое питание. К тому же она не является заменителем гипотензивных средств при тяжелой гипертонии".

Двигаться. Регулярная двигательная активность – бег, езда на велосипеде или скандинавская ходьба также помогают нормализовать кровяное давление, добавляют специалисты. При общем здоровом образе жизни часто вообще не бывает высокого давления, подчеркивают они.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН