По словам ученых, новые тест-системы позволяют прогнозировать течение болезни у пациента.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины сообщили о разработке комбинированных тест-систем для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы.

Об этом говорится в заявлении института на странице в Facebook.

"Ученые ИМБГ разработали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления SARS-CoV-2, гриппа и ряда других опасных респираторных вирусов - эпидемического гриппа А и Б, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальной вирусов А и В и ортопневмовирусов человека, риновирусов, кори", - рассказали в Институте.

По словам ученых, эти тест-системы позволяют не только обнаружить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение болезни у пациента, ими инфицированного - в частности, и ход коронавирусной болезни.

Исследователи установили уровне относительной экспрессии более чем 20 генов врожденного иммунитета и системы свертываемости крови у здоровых доноров и у больных коронавирусом.

"Благодаря проведенному статистическому и биоинформативному анализу изменений экспрессии этих генов ученые предложили наборы биомаркеров с 3-8 генов для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы. Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаления, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В целом ученые ИМБГ наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЛР с различными типами детекции - последние дешевле и проще в использовании.

"Полученные результаты позволяют разрабатывать любые комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: и такие, что требуют очень дорогих приборов, в частности ПЦР в реальном времени, и те, для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно закупить и использовать в любой больнице страны. Эти подходы позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР реакции, и значительно удешевить проведение диагностики", - подытожили ученые.

Напомним, по данным НАН, пандемия коронавируса влияет на сокращение населения в Украине - COVID-19 занимает третье место в структуре причин смерти украинцев.

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