Специалист назвал, каким образом тот и другой напиток влияет на здоровье.

Разногласия о кофе никогда не угасали: кто-то ценит крепкий эспрессо, кто-то предпочитает легкий фильтрованный, а способы питья – так вообще отдельная тема. И хотя польза от утренней чашки кофе уже давно доказана, главный спор среди любителей остается прежним – что полезнее для здоровья, кофе с кофеином или без кофеина?

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя смешивать с кофе, теперь обсудим, какие различия между обычным и декофеинизированным кофе больше всего влияют на здоровье, и наконец, в каком виде кофе самый полезный. Журнал "Prevention" приводит мнение экспертов по этому вопросу.

Кофе без кофеина или с кофеином – какая разница

Главное отличие обычного кофе от кофе без кофеина в том, что во втором случае зерна проходят специальную обработку, в ходе которой большая часть кофеина удаляется еще до начала обжарки - об этом говорит Анар Аллидина, профессиональный диетолог из Торонто.

Процесс обработки не удаляет абсолютно весь кофеин, но значительно уменьшает его концентрацию. "Кофе без кофеина обычно содержит около 2-10 мг кофеина на 240 мл чашку, в зависимости от сорта и метода декофеинизации. В то время как обычный кофе содержит примерно 95-165 мг на ту же порцию", – добавляет Вики Кениг, диетолог из Нью-Палца, штат Нью-Йорк.

Кофе без кофеина или с кофеином – польза обоих вариантов

Кофейные зерна богаты антиоксидантами: полифенолами, хлорогеновой и феруловой кислотами. Большинство полезных свойств кофе связано именно с этими растительными соединениями, которые остаются в напитке даже после удаления кофеина.

"Это значит, что кофе без кофеина приносит почти те же преимущества, что и обычный, просто без стимулирующего эффекта", – говорит Аллидина.

Иными словами, не столь важно, в каком виде кофе самый полезный – лучше следить за дневными дозами кофеина.

Кениг согласна: "Многочисленные исследования показывают, что как кофе с кофеином, так и без него связаны с меньшей смертностью по всем причинам. Это подтверждает, что полезные свойства кофе обусловлены не только кофеином. В нем содержится более 100 различных соединений помимо кофеина!"

Кофе без кофеина – польза и вред "декафа"

Кофе без кофеина и обычный кофе обладают схожими полезными свойствами, однако есть и другие отличия, помимо степени "подбадривания".

В кофе без кофеина сохраняются антиоксиданты, но он не бодрит, что отлично подходит людям с высоким давлением и проблемами с желудком. Но у него могут быть и минусы: способ удаления кофеина (особенно если используются растворители) может повышать кислотность и выводить кальций из организма. Для здорового человека это допустимо, однако если у вас от природы высокая чувствительность желудка или недостаток кальция, к кофе лучше не привыкать.

Но все же почему лучше пить кофе без кофеина? "Раздражительность, тревожность, учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди, проблемы с желудком, бессонница и нервозность могут возникнуть при чрезмерном употреблении кофеина", – говорит Кениг.

Кофеин также вызывает привыкание, а резкое его уменьшение при переходе на "декаф" может вызвать синдром отмены, включая головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, снижение концентрации и подавленное настроение.

Важно помнить: добавление большого количества сахара или сливок снижает пользу напитка, независимо от того, обычный это кофе или без кофеина.

Заключение врачей – в каком виде кофе самый полезный

Большинство полезных свойств кофе связано с антиоксидантами и растительными соединениями, которые содержатся в почти равных количествах как в обычном, так и в декофеинизированном кофе. Это значит, что при умеренном употреблении и без лишнего сахара ни один вид кофе не имеет явного преимущества перед другим – оба могут быть частью здорового рациона.

В конечном счете, вопрос "какой кофе полезнее: с кофеином или без кофеина" сводится к вашим индивидуальным предпочтениям и чувствительности к кофеину.

