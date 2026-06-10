Почему в косметологии результат зависит не только от процедуры, но и от подготовки специалиста

Современная косметология предлагает множество решений для улучшения состояния кожи – от инъекций до сложных аппаратных методик. В то же время в профессиональных кругах всё чаще обсуждается вопрос: что на самом деле определяет результат – процедура или специалист, который её проводит.

В профессиональной среде, среди тех, кто занимается образованием в этой сфере, – врач-дерматолог, эксперт в области эстетической медицины и соучредительница учебного центра ValMari Марина Спивак. Она сочетает клиническую практику с подготовкой врачей и косметологов, используя подход, основанный на понимании процессов, а не на техническом воспроизведении протоколов.

От идеальной кожи к здоровой

По словам Марины Спивак, одна из основных проблем современной косметологии – это смещение фокуса с медицины на быстрый визуальный результат.

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"Здоровая кожа – это не идеальная кожа. Это кожа с ровным цветом, естественным сиянием и живой мимикой. Чрезмерная "гладкость" часто может выглядеть неестественно", – объясняет врач-дерматолог.

Такой подход часто противоречит распространенным представлениям, которые формируются под влиянием социальных сетей и рекламы. В результате пациенты часто ожидают универсальных протоколов, тогда как каждый случай требует индивидуального подхода.

Образование как основа решений

Профессиональный фокус Марины Спивак – это подготовка специалистов. В учебном центре ValMari она участвует в создании учебных программ и работает с врачами и косметологами из разных стран.

За время существования центра обучение прошли более 2000 специалистов из более чем 30 стран.

В ходе учебного процесса центр ValMari делает акцент не на конкретных препаратах, а на понимании того, как работает кожа, как действуют различные компоненты и как нужно принимать решения в практике.

Такой подход значительно отличается от других моделей, где обучение привязано к конкретным брендам или продуктам.

"Мы сосредотачиваемся не на названиях препаратов, а на процессах. Это кардинально меняет качество решений и результатов", – отмечает Марина Спивак.

Долгосрочный подход

Важный принцип, которому учат во время практики и обучения, – это ориентация на долгосрочный результат. В современной косметологии все чаще говорят о необходимости оценивать эффект не только сразу после процедуры, но и в долгосрочной перспективе.

"Важно учитывать и результат сейчас, и то, как кожа будет реагировать на процедуру со временем", – рассказывает Марина Спивак.

Это касается как выбора методик, так и общего подхода к работе с кожей.

Практика без перегрузки

Марина Спивак уделяет особое внимание именно системе ухода за кожей. По ее словам, современные рекомендации часто бывают сложными и включают в себя слишком много этапов.

"Кожа – это орган, который должен работать самостоятельно. Наша задача – поддержать ее, а не перегружать", – отмечает врач.

Такой подход перекликается с базовым медицинским принципом "не навреди", который все чаще отходит на второй план в погоне за быстрыми результатами здесь и сейчас.

Подготовка специалистов как отдельное направление

Обучение в центре ValMari сочетает теоретическую базу и практическую работу с моделями. Это позволяет специалистам не только осваивать техники, но и понимать, как они работают в различных ситуациях.

Такой подход формирует иной тип мышления – когда решения принимаются не по шаблону, а с учетом конкретного случая.

Марина Спивак является автором учебных программ, научных публикаций и имеет патент на метод создания сыворотки против акне. В 2023 году она получила международную сертификацию тренера (QQI), в 2025 году стала членом American Academy of Aesthetic Medicine и Irish College of Aesthetic Medicine, а также получила сертификацию по стандарту GCP. В 2026 году получила степень магистра эстетической медицины в University of South Wales.

Сегодня в эстетической медицине все четче проявляется тенденция, что результат определяется не только инструментом, но и уровнем подготовки специалиста. И именно образование постепенно становится той основой, которая формирует качество работы в этой области.

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