Что есть для здоровья сердца: диетолог назвала неожиданное сочетание овоща и фрукта

По словам специалиста, этот тандем обеспечит усвоение большего количества питательных для сердца витаминов.

Сочетание авокадо с помидорами помогает организму усваивать больше питательных веществ из томатов.

Дело в том, что помидоры содержат мощные антиоксиданты, называемые каротиноидами, которые организм усваивает гораздо лучше, если употреблять их с жирами. Именно полезные жиры авокадо помогают транспортировать эти антиоксиданты через пищеварительный тракт в кровоток, пишет Verywellhealth.

Авокадо и помидоры способствуют повышению питательной ценности, насыщению и здоровому питанию для сердца.

Чем полезны помидоры с авокадо

Исследования доказали, что помидоры богаты каротиноидами, особенно ликопином и бета-каротином. Они действуют как антиоксиданты в организме и связаны со здоровьем сердца, кожи и клеток. Однако подвох в том, что организм не может хорошо усваивать эти соединения без жиров.

"Каротиноиды, такие как ликопин, являются жирорастворимыми соединениями, а это значит, что для их эффективного усвоения необходимы пищевые жиры", - объяснила диетолог Дженнифер Паллиан.

То есть, когда вы едите одни помидоры, то теряете часть их питательных веществ. Но когда вы сочетаете их с полезными жирами, таким как авокадо, вы раскрываете больше их потенциала.

"После высвобождения каротиноидов из помидора в процессе пищеварения им необходимо прикрепиться к жиру в пище, чтобы попасть в кишечник", - рассказала Паллиан.

По данным исследования, без жира усвоение организмом каротиноидов остается низким, но добавление пищевых жиров может увеличить их усвоение в два-три раза.

Другие преимущества употребления авокадо с помидорами

Помимо повышения усвоения каротиноидов, это сочетание отвечает нескольким другим требованиям по питанию:

Лучшее чувство сытости: авокадо содержит клетчатку и полезные жиры, которые замедляют пищеварение и помогают чувствовать себя сытым после еды. Помидоры дополняют это, будучи низкокалорийными, увлажняющими и богатыми клетчаткой.

Поддержка здоровья сердца: исследования связывают авокадо с более здоровым уровнем холестерина и лучшими показателями здоровья сердца. Помидоры содержат калий, витамин С и растительные соединения, которые помогают поддерживать сердце и кровеносные сосуды.

Общее качество питания: исследования показывают, что люди, которые едят авокадо, имеют более высокое общее потребление питательных веществ и более качественное питание.

Как приготовить авокадо и помидоры

Чтобы включить помидоры и авокадо в одно блюдо, Паллиан рекомендовала:

гуакамоле с нарезанными помидорами;

тост с авокадо и нарезанными помидорами;

томатная сальса с нарезанным кубиками авокадо;

талаты, включающие оба ингредиента;

яичный сэндвич на завтрак с помидорами и авокадо.

Способ приготовления помидоров также имеет значение. Организм усваивает ликопин легче из приготовленных томатных продукто, таких как соус, паста или пюре, чем из сырых помидоров, поскольку термическая обработка способствует высвобождению ликопина из структуры помидора.

В результате, по словам Паллиана, сочетание авокадо с блюдами из приготовленных помидоров может еще больше улучшить усвоение.

