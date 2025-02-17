Растительная диета может стать секретным рецептом долгой жизни, если вы будете придерживаться ее правильно.

Здоровое долголетие заключается в подпитке организма правильными питательными веществами для активации восстановления клеток и здоровья кишечника.

Об этом написал директор исследовательской программы здорового долголетия в Университете Сиднея Луиджи Фонтана, в новой книге, передает New York Post

"Рекомендую людям начать экспериментировать, переходя на два растительных дня в неделю, пробуя новые рецепты, открывая новые вкусы и в итоге увеличивая это количество до пяти дней в неделю", - сказал Фонтана.

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Исследования Фонтаны показали, что долголетие обусловлено двумя ключевыми факторами: путями восприятия питательных веществ и микробиомом кишечника.

"Правильная пища, основанная на растительной диете, активирует механизмы, которые замедляют старение, уменьшают воспаление и улучшают обмен веществ. Без достаточного количества богатой клетчаткой растительной пищи полезные кишечные бактерии погибают, ослабляя иммунитет и увеличивая риск заболеваний", - объяснил ученый.

Но просто переход на растительную пищу не гарантирует лучшего здоровья. "Достижение сбалансированной, питательной диеты подразумевает гораздо больше, чем исключение продуктов животного происхождения", - сказал Фонтана.

Чтобы создать здоровую, в основном растительную и богатую клетчаткой диету, которая поддерживает долголетие, Фонтана предлагают сосредоточиться на шести ключевых группах продуктов.

Сначала идут минимально обработанные цельные зерна, такие как коричневый рис, пшеница и ячмень. Они богаты клетчаткой и обеспечивают пользу для здоровья, например, снижают риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Далее идут бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица. Они низкожирные и не содержат холестерина, обеспечивают клетчаткой, белком и антиоксидантами, поддерживая здоровье сердца, пищеварительной системы и костей.

Затем следует включить в рацион орехи, такие как миндаль, кешью и фисташки. Они не только богаты полезными жирами, но и содержат несколько важных питательных веществ, включая витамин Е, магний и селен, все из которых способствуют общему здоровью и жизненной силе.

Добавление в рацион семян, таких как кунжут, подсолнечник и чиа. Они могут увеличить потребление белка, клетчатки, минералов и полезных для сердца жиров. Многие из них также содержат марганец, который борется со свободными радикалами и защищает ваши клетки от окислительного повреждения.

Когда дело доходит до полезных жиров, ненасыщенные варианты, такие как оливковое масло первого отжима и авокадо, являются ключевыми. Они могут улучшить уровень холестерина в крови, снять воспаление и стабилизировать сердечный ритм.

Не забудьте дополнить свой рацион фруктами и овощами, особенно с низким гликемическим индексом, такими как яблоки, апельсины, брокколи и помидоры. Эти продукты медленно перевариваются, помогая контролировать вес, контролировать уровень сахара в крови и снижать риск хронических заболеваний.

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