Премьер также подтвердил, что в дальнейшем в стране снимут все внутренние ограничения, введенные из-за COVID-19.

В Великобритании с 24 февраля отменяют самоизоляцию для людей, у которых подтвердили коронавирус. Впоследствии планируют снять остальные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, презентуя в парламенте обновленную стратегию борьбы с COVID-19, передает ВВС.

"Благодаря усилиям, которые мы как страна употребили за последние 2 года, теперь мы можем бороться (с коронавирусом - УНИАН) по-другому — двигаясь от правительственных ограничений к ответственности каждого", – заявил Джонсон.

Премьер также подтвердил, что в дальнейшем в стране снимут все внутренние ограничения, введенные из-за COVID-19. Однако он не уточнил, когда именно. Хотя ранее говорилось о конце февраля 2022 года. В частности идет речь об отмене требования для вакцинированных и несовершеннолетних относительно обязательного тестирования на COVID-19 в течение 7 дней после контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирус.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года Британия отменяет бесплатное тестирование на COVID-19 для взрослого населения. Его придется делать только старикам и уязвимым группам.

После отмены ограничений Британия будет делать ставку на коллективный иммунитет, связанный с высоким уровнем вакцинации населения, а также распространение менее смертоносного штамма Омикрон.

Отметим, что по состоянию на 21 февраля в стране вакцинировали более 72% людей. В целом за время пандемии в Британии обнаружили 18,7 миллиона больных на коронавирус. Из них 161 тысяча – умерли.

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