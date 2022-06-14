По словам специалиста, коронавирус никуда не исчез, а приобрел характер сезонной инфекции.

COVID-19 во время военных действий в Украине никуда не исчез - он есть, но просто приобрел характер сезонной инфекции.

Об этом сообщил иммунолог Федор Лапий в эфире информационного телемарафона.

"В предыдущие времена мы видели рост болезни осенью, в конце зимы и начале весны. Конечно, благодаря лету и открытому пространству COVID-19 снижается. Но это не значит, что он исчез и оставил нас в покое", - отметил специалист.

Он добавил, что именно поэтому всем взрослым и детям старше 12 лет нужно пройти по возможности бустерную вакцинацию от COVID-19.

"Пройдите ревакцинацию против COVID-19. Если вы не получили вторую прививку, несмотря на то, сколько времени прошло с первой прививки. Или, не смотря сколько времени прошло со второй прививки, и вы не получили бустерную дозу. Пройдите бустерную прививку. Это важно для всех нас", - акцентировал Лапий.

Он отметил, что для детей очень важным сейчас является защита против полиомиелита, поэтому им очень важно сделать необходимую прививку.

"Потому что мы вошли в 2022 год, вошли в широкомасштабную российскую военную агрессию со вспышкой полиомиелита. Вирус полиомиелита никуда не исчез с территории Украины", - сказал Лапий.

По его словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, все проблемы, которые связаны с инфекционными болезнями, еще впереди.

"Все ужасы, связанные с инфекционными болезнями, они у нас еще впереди. Потому что они начинаются не сразу тогда, когда начинается война. Ожидать вспышек инфекционных болезней можно и там, где люди больше всего контактируют между собой и на оккупированных территориях, где люди не имеют доступа к медицинской помощи и гигиенических средств", - подытожил Лапий.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности в Украине и норму по устранению от работы невакцинированных сотрудников.

А Международный научный совет обнародовал три сценария пандемии COVID-19, которые могут состояться до 2027 года.

Между тем в мире первая страна ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой - редким зоонозным вирусным заболеванием, которое передается человеку от животных, наиболее вероятно - от грызунов и приматов. Вакцины или лекарств против обезьяньей оспы не существует.

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