Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины от коронавируса с акцентом на защиту от нового штамма "Омикрон".

Как сообщается на сайте компании Pfizer, эксперты начинают клинические испытания вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности. Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за "Омикрона", мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", - заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

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По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при "Омикроне" ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.

"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от "Омикрона", как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", - добавил он.

В общей сложности в испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона";

привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против "Омикрона";

ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против "Омикрона".

Напомним, ранее ученые из Гонконга доказали бессилие двух самых популярных вакцин против нового варианта коронавируса "Омикрон". Речь идет о Pfizer-BioNTech и Coronavac.

Омикрон: что известно о штамме коронавируса

Первые сообщения о заражении новой мутацией коронавируса появились в ноябре 2021 года в Южной Африке. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, которые прибыли в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

В ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Специалисты считают, что даже несмотря на более легкое течение болезни при заражении "Омикроном" может перегрузить неподготовленные системы здравоохранения - просто из-за большого количества инфицированных.

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