Если на коже первоначальный вариант коронавируса может жить до 8,6 часа, то "Омикрон" - 16,8 часа. Поэтому ученые призвали чаще мыть руки.

Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.

Исследователи из Медицинского института Киото предположили, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире, сообщает Reuters.

В частности, ученые установили, что на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше других.

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Среднее время выживания вируса различных штаммов составляет:

выходной штамм - 56 часов;

"Альфа" - 191,3 ч.;

"Бета" - 156, 6 ч.;

"Гамма" - 59,3 ч.;

"Дельта" - 114 ч.;

"Омикрон" - 193, 5 ч.

На образцах кожи среднее время выживания вируса составило:

8,6 часа - оригинальная версия;

19,6 часа – "Альфа";

19,1 часа – "Бета";

11,0 часа – "Гамма";

16,8 часа – "Омикрон".

На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.

"Поэтому, настоятельно рекомендуем соблюдать гигиену рук использовать дезинфицирующие средства", – призвали исследователи.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об опасности заявлений о том, что штамм "Омикрон" является последним вариантом COVID-19 и что пандемия находится на стадии завершения. "Потенциал появления более смертоносного варианта вполне реален", - заявил глава ВОЗ.

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