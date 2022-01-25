Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.
Исследователи из Медицинского института Киото предположили, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире, сообщает Reuters.
В частности, ученые установили, что на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше других.
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Среднее время выживания вируса различных штаммов составляет:
выходной штамм - 56 часов;
"Альфа" - 191,3 ч.;
"Бета" - 156, 6 ч.;
"Гамма" - 59,3 ч.;
"Дельта" - 114 ч.;
"Омикрон" - 193, 5 ч.
На образцах кожи среднее время выживания вируса составило:
8,6 часа - оригинальная версия;
19,6 часа – "Альфа";
19,1 часа – "Бета";
11,0 часа – "Гамма";
16,8 часа – "Омикрон".
На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.
"Поэтому, настоятельно рекомендуем соблюдать гигиену рук использовать дезинфицирующие средства", – призвали исследователи.
Как сообщал УНИАН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об опасности заявлений о том, что штамм "Омикрон" является последним вариантом COVID-19 и что пандемия находится на стадии завершения. "Потенциал появления более смертоносного варианта вполне реален", - заявил глава ВОЗ.