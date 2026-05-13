Овсянка против тоста с авокадо: что лучше для снижения уровня холестерина

Оба блюда являются хорошим выбором для завтрака.

Контроль уровня холестерина имеет ключевое значение для общего здоровья. При этом ежедневные привычки, включая то, что вы едите и как двигаетесь, могут существенно повлиять на ситуацию.

Два самых популярных варианта завтрака – это овсянка и тост с авокадо, пишет EatingWell. Оба считаются полезными для сердца, но какой из них лучше подходит для снижения уровня холестерина? Читайте дальше, чтобы узнать.

Как овсянка влияет на уровень холестерина

"Овсянка является источником растворимой клетчатки бета-глюкана, которая образует гель в пищеварительном тракте и помогает связывать холестерин, уменьшая его всасывание [в кишечнике], говорит диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Исследования показывают, что потребление около 3 граммов бета-глюкана в день в рамках диеты, снижающей уровень холестерина, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Недавний систематический обзор 17 исследований показал, что потребление овса может снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина и общего холестерина, а также улучшить уровни триглицеридов и ЛПВП ("хорошего") холестерина.

Как тост с авокадо влияет на уровень холестерина

Авокадо содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры и природные растительные стеролы. Эти соединения связаны с поддержанием здорового уровня холестерина в рамках сбалансированного питания.

В контролируемом исследовании участники, которые добавляли по одному авокадо в день к своему обычному рациону, отметили улучшение общего качества питания и показателей липидного профиля крови, а также благоприятные изменения в качестве сна по сравнению с контрольной группой, которая не вносила никаких изменений в свой рацион.

Овсянка против тоста с авокадо: что лучше для холестерина?

Оба варианта могут вписаться в здоровый для сердца завтрак, и они предлагают разные преимущества. Овсянка давно известна своими свойствами снижать уровень холестерина, в основном благодаря содержанию клетчатки бета-глюкана. Авокадо, с другой стороны, заслужило свою репутацию полезного для сердца продукта благодаря богатому содержанию мононенасыщенных жиров.

"Каждый из них способствует снижению уровня холестерина за счет различных механизмов, и каждый является средством для добавления в наш рацион большего количества продуктов, богатых питательными веществами", – добавляет Харрис-Пинкус.

Например, улучшите качество овсянки и увеличьте содержание белка, приготовив ее с молоком, и добавьте дополнительные питательные вещества, такие как замороженные фрукты для дополнительной клетчатки и орехи или семена для большего количества белка и полезных жиров. Предпочитаете сегодня авокадо? Разомните его на цельнозерновом тосте и добавьте сверху консервированный нут для быстрого увеличения количества растительного белка и клетчатки, а также посыпьте семенами конопли для получения небольшого количества полезных жиров.

