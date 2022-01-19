Готовиться к купанию на Крещение надо постепенно, уменьшая температуру воды во время купания. Но детям же такого вообще делать не нужно, тем более детям до года.

Детям на Крещение не желательно погружаться в холодную воду.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказала педиатр Елена Луцкая.

По ее словам, если нырять в холодную воду раз в год, то это опасно для организма. Однако, если же человек закален, тогда это может быть полезным.

"Взрослым нужно готовиться минимум несколько месяцев. У нас очень популярны крайности – не открывать окно или не пить холодное, но при этом нырять в прорубь раз в год. Это опасно и может вызвать много проблем: риски тромбозов, повышенного давления, рефлекторной остановки сердца или дыхания", – подчеркнула врач.

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Луцкая добавила, что в течение нескольких месяцев человек должен постепенно уменьшать температуру воды во время купания/обливания. Детям же такого вообще делать не нужно, тем более детям до года.

"Для ребенка лучшим закаливанием будет, если вы перестанете греть то, что есть в холодильнике, если не будет одевать слишком тепло. А также, если сделаете нормальную температуру в комнате - +18-21°C. Если позволите ребенку ходить босиком, несмотря на его холодные ноги. Это будет лучшим закаливанием", – говорит педиатр.

Ранее в Минздраве назвали правила безопасного погружения на Крещение и объяснили, кому нельзя погружаться.

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