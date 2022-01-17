Национальная служба здоровья прежде всего советует проконсультироваться с врачом, и если он не найдет противопоказаний, начинать готовиться к погружению.

Много людей на Крещение любят купаться в ледяной или очень холодной воде. Но следует помнить, что однократное погружение никакой пользы организму не принесет, а может, даже наоборот. Новички в проруби могут поймать спазм или переохлаждение.

Именно поэтому в НСЗУ прежде всего советуют проконсультироваться с врачом, и если доктор не найдет противопоказаний, начинать готовиться к погружению. Как именно - НСЗУ рассказали в своем Телеграм-канале.

Закаляйтесь! Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.

Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться.

Обуйте нескользкую обувь и по возможности защитите от воды голову.

Сделайте разминку, разогрейте тело.

В воде также активно двигайтесь.

Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого.

"Но алкоголя лучше избегать. Будьте осторожны, следуйте рекомендациям врача и оставайтесь здоровыми", - пожелали медики.

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Как сообщалось, 19 января украинские христиане православного обряда и греко-католики празднуют Крещение. Люди верят, что в эти дни вода приобретает особые свойства и является целебной и святой.

В ПЦУ жестко раскритиковали купание в проруби на Крещение: по их словам, это не имеет ничего общего со "смыванием" грехов. Церковь никогда не рекомендовала погружаться зимой в воду.

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