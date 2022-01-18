Погружаться в прорубь можно только здоровым людям, подчеркнули в Министерстве здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как сделать купание в проруби безопасным для здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, по словам министра, большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение сделает их здоровее.

В Минздраве подчеркнули, что если вы все таки решили нырять в прорубь, то, прежде всего, делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы. Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено.

"Как врач, могу сказать только за медицинскую сторону вопроса. Помните, традиции традициями, но главное – не навредить своему здоровью. Закаляйте организм каждый день, а не раз в год. Холодная вода может быть полезной только если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой. Также напомню, что курение и алкоголь не согревают. Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере", – отметил Ляшко.

Читайте такжеУкраина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни – МинздравПо словам министра, чтобы не навредить своему организму на Крещение, стоит не забывать о физической дистанции и избегать скопления у прорубей, поскольку коронавирус "выходной" на праздник не брал.

В Минздраве также дали следующие советы:

Купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном;

Энергичная разминка – обязательное условие перед погружением в воду;

Погружайтесь в воду постепенно. Если вы сразу нырнете с головой – это может привести к резкому охлаждению организма;

Оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд;

Людям, практикующим закалку водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут;

Напомним, Крещение 2022 в Украине будут отмечать 19 января.

В НСЗУ советовали после погружения в прорубь активно двигаться, а после выхода из воды вытереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить что-то теплое.

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