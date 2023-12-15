Исследование подчеркивает важность обсуждения вопросов здоровья с партнерами и использования взаимного влияния и общих подходов для лучшего лечения гипертонии.

Согласно новому исследованию, если у вашей второй половинки высокое кровяное давление, есть вероятность, что оно также повышено и у вас.

Высокое кровяное давление или гипертония часто называют "тихими убийцами", потому что часто нет очевидных симптомов, сигнализирующих о том, что что-то не так, пишет Health.

Новое исследование было направлено на то, чтобы определить, разделяют ли супружеские пары, которые, как правило, имеют одинаковые интересы, условия жизни, образ жизни и показатели здоровья, высокое кровяное давление.

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Соавтор исследования Чихуа Ли пояснил, что, если у супруга повышенное кровяное давление, то, скорее всего, и у другого супруга тоже.

Авторы исследования указали, что знание распространенности высокого кровяного давления среди пар представляет многообещающую возможность разработать меры по лечению заболевания. Например, как супружеские отношения могут повлиять на риск гипертонии, а также как пары могут вместе снизить этот риск.

"Наше исследование подчеркивает важность обсуждения вопросов здоровья с партнерами и использования взаимного влияния и общих подходов для лучшего лечения гипертонии", - сказал Ли.

Элизабет Клодас, доктор медицинских наук отметила, что ее не удивили результаты исследования. "Большая часть гипертонии обусловлена факторами образа жизни, включая курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, невосстанавливающий сон, стресс, потребление кофеина, употребление алкоголя и продуктов с высоким содержанием натрия", - сказала она.

Что такое гипертония

По данным ВОЗ, почти половина взрослых, страдающих гипертонией, не знают, что она у них есть.

Гипертонией страдают от 10 до 12 млн украинцев. Гипертония является распространенной болезнью, а ее лечение может предупредить риск возникновения инфаркта или сердечной недостаточности. Гипертония – это болезнь, которая заключается в завышенном артериальном давлении: когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри.

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