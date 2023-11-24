Специалист рассказал, где именно должен находится манжет при измерении давления.

Специалисты назвали семь правил для точного измерения артериального давления в домашних условиях.

Измерение артериального давления ранее считались "точными" только в том случае, если его проводил врач, но сейчас это не так, поскольку есть основания полагать, что измерение артериального давления в домашних условиях тоже точны. Однако для точного измерение давления необходимо соблюдать некоторые правила, пишет Hindustantimes.

Доктор Каушал Чатрапати назвал эти правила. Первое из них - размещение манжета. Он должен быть установлен непосредственно над локтем и плотно прилегать. Между манжетом и рукой не должно быть одежды.

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2. Измеряйте артериальное давление каждый день в одно и то же время. Например, утро, день и вечер.

3. Учитывайте факторы, специфичные для инструмента и пациента. Это очень важно, поскольку слишком тугие манжеты завышают, а свободные манжеты недооценивают артериальное давление.

4. Поза сидя: сядьте, твердо поддерживая спину и поставив ступни на пол. Ноги не следует скрещивать. Плечо должно находиться на уровне сердца и поддерживаться твердой плоской поверхностью, например столом.

5. Если артериальное давление превышает 180/120, измерьте еще раз через 5 минут. Если показания постоянно высокие, позвоните в службу неотложной помощи ближайшей больницы и пройдите обследование. Возможно, у вас гипертонический криз.

6. Условия измерения давления: за 30 минут до измерения артериального давления не следует пить, есть, курить или заниматься спортом. Мочевой пузырь должен быть пустым.

7. Каждый раз снимайте несколько показаний и записывайте их. Затем возьмите их с собой на прием к врачу.

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Высокое артериальное давление можно снизить, придерживаясь принципов здорового питания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет число гипертоников среди взрослых (30–79 лет) удвоилось – теперь их 1,28 млрд. При этом почти половина этих людей не подозревают, что у них повышенное давление.

Часто для того, чтобы избежать повышенного давления, достаточно поддерживать вес в норме, заниматься спортом, отказаться от табака и спиртного.

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