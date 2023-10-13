В докладе прогнозируется 50-процентный скачок смертности во всем мире, если факторы риска, такие как ожирение, диабет и высокое кровяное давление, останутся без внимания.

Согласно новому исследованию, число людей, умирающих от инсульта во всем мире, вырастет на 50% к 2050 году, если не будут приняты срочные меры по устранению факторов риска. Инсульт является второй по значимости причиной смерти, третьей по значимости причиной инвалидности и ведущей причиной деменции во всем мире.

В докладе Всемирной организации по борьбе с инсультом и Комиссией по неврологии журнала Lancet прогнозируется, что число людей, умирающих от инсульта во всем мире, вырастет с примерно 6,6 миллионов в год сегодня до 9,7 миллионов к 2050 году. Об этом пишет Telegraph.

"Инсульт наносит огромный урон населению мира, приводя к смерти и постоянной инвалидности миллионов людей каждый год и обходясь в миллиарды долларов", - сказал соавтор доклада, доктор Валерий Фейгин из Оклендского технологического университета.

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Число людей, пострадавших от инсульта, включая тех, кто умирает или остается инвалидом, за последние 30 лет почти удвоилось. В докладе также указывается на "тревожный" рост заболеваемости инсультом среди людей в возрасте до 55 лет.

Заболеваемость инсультом растет из-за резкого увеличения рисков, связанных с образом жизни, во всем мире.

"Катастрофические" последствия

Курение, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и нездоровой пищи привели к резкому увеличению таких состояний, как ожирение, диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца.

Все это, в свою очередь, является основным фактором риска развития инсульта.

"Большинство из нас могли бы сократить количество времени, которое мы проводим сидя, увеличить физическую активность и улучшить свое питание во время работы, и это может быть тем важнее, чем больше времени мы проводим на работе", - сказал Тим Чико, консультант-кардиолог из Университета Шеффилда.

Рост заболеваемости неинфекционными заболеваниями во всем мире, включая инсульт, в значительной степени вызван глобальным кризисом ожирения.

Исследования показывают, что миллионы людей среднего возраста, имеющих избыточный вес и даже слегка повышенное кровяное давление или уровень холестерина, примерно на треть чаще умирают преждевременно.

Выводы отчета были получены на основе анализа интервью с 12 экспертами по инсульту из шести стран с высоким уровнем дохода и шести стран с низким и средним уровнем дохода.

В докладе говорится, что большая часть прогнозируемых случаев смерти от инсульта (91%) произойдет в странах с низким и средним уровнем доходов.

Воздействие является не только человеческим, но и экономическим. Общая стоимость инсульта увеличится с $891 млрд в год в 2017 году до $2,31 трлн к 2050 году, причем основная часть бремени будет ощущаться в Африке и Азии.

"Пробелы в оказании услуг по борьбе с инсультом во всем мире катастрофичны. Нам нужны кардинальные улучшения сегодня, а не через 10 лет", - сказала доктор Шейла Мартинс, президент Всемирной организации по борьбе с инсультом.

Хорошей новостью является то, что инсульт можно предотвратить при условии правильного вмешательства и лечения.

В докладе содержится призыв к правительствам, министерствам здравоохранения стран и другим заинтересованным сторонам применять стратегии с акцентом на "изменение образа жизни" и поддержке доступа к доступным лекарствам для лечения гипертонии и аналогичных расстройств.

"Инвестиции в научно обоснованные меры по снижению глобального бремени инсульта принесут выгоды, которые выходят далеко за рамки только здравоохранения. Помимо предоставления медицинских и экономических преимуществ, связанных с инсультом, многие из наших рекомендаций также будут способствовать снижению уровня бедности и неравенства и стимулировать местную экономику", - сказала сопредседатель Комиссии, профессор Майова О Оволаби из Университета Ибадана (Нигерия).

Инсульт - другие новости

Как сообщал УНИАН, загрязнение воздуха неуклонно становится одной из самых больших угроз здоровья сердечно-сосудистой системы: на него приходится около 17% инсультов во всем мире. Ранее исследования установили взаимосвязь между долгосрочным влиянием загрязненного воздуха и риском инсульта.

Однако недавно ученые пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие грязного воздуха может значительно увеличить риск инсульта. Необходимы дальнейшие исследования чтобы понять, является ли этот повышенный риск постоянным или временным после короткого посещения загрязненной территории.

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