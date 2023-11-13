Высокое кровяное давление является основной причиной заболеваемости и смертности в мире.

Исследование показало, что сокращение потребления натрия может значительно снизить кровяное давление даже у людей, принимающих лекарства от гипертонии.

Как пишет Scitechdaily, уменьшив потребление соли примерно на одну чайную ложку в день, участники почувствовали заметное снижение систолического артериального давления, что подчеркивает решающую роль диеты в управлении артериальным давлением.

"Мы обнаружили, что 70–75% всех людей, независимо от того, принимают они уже лекарства от артериального давления или нет, скорее всего, увидят снижение своего кровяного давления, если снизят содержание натрия в рационе", - сказала соруководитель исследования Норрина Аллен.

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Это исследование было одним из наиболее обширных по изучению влияния соли на кровяное давление у людей с гипертонией, в том числе у тех, кто принимает лекарства. До этого, ученые еще не выясняли смогут ли люди, принимающие лекарства от артериального давления, еще больше снизить давление за счет сокращения потребления соли.

По словам Аллен, общее ежедневное потребление натрия должно быть ниже 1500 миллиграммов, и это исследование было разработано для того, чтобы доказать целесообразность снижения и этой нормы. "Это может быть непросто, но сокращение потребления соли в любом количестве будет полезным", - сказала она.

Высокое кровяное давление является основной причиной заболеваемости и смертности в мире. "Высокое давление может привести к сердечной недостаточности, сердечным приступам и инсультам, поскольку оно оказывает дополнительное давление на артерии. Это влияет на способность сердца эффективно работать и перекачивать кровь", - пояснила Аллен.

Исследователи подчеркнули, что особенно важно то, что эффект снижения артериального давления за счет снижения потребления соли был достигнут быстро и безопасно в течение одной недели.

Кровяное давление

Врачам уже давно известно, как плохо себя чувствуют люди с высоким артериальным давлением. Они отмечают, что высокое артериальное давление можно снизить, соблюдая принципы здорового питания. Так, например, британский врач назвал четыре оранжевых продукта для снижения кровяного давления.

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