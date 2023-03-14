Мир сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо за время распространения коронавируса, отметил глава Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что в текущем году будет объявлено о завершении пандемии коронавируса COVID-19.

Еженедельное количество зарегистрированных жертв коронавируса впервые стало ниже, чем в начале 2020-го, заявил гендиректор ВОЗ во время церемонии, на которой ему вручили премию за вклад в здравоохранение.

По словам Гебреисуса, сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо за время распространения коронавируса. "Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как… пандемия", - заявил он.

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Пандемия коронавируса - новости, которые стоит знать

Напомним, пандемия коронавируса началась в начале 2020 года. Позже были изобретены вакцины от COVID-19, началась массовая вакцинация, и уровень заболеваемости в разных странах начал снижаться.

В конце января текущего года Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям COVID-19 на очередном заседании пришел к выводу, что пандемия коронавируса все еще вызывает чрезвычайную озабоченность в сфере здравоохранения и представляет опасность для населения Земли.

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