Ученые превратили кровь в материал, который успешно восстанавливал кости у животных.

Собственную кровь пациентов смогут использовать для создания материала, потенциально способного восстанавливать сломанные кости.

В ходе нового исследования ученые превратили кровь в вещество, которое успешно восстанавливало кости у животных, пишет Independent. Ученые предполагают, что с нового материала можно будет создавать регенеративные продукты, которые могут использоваться в качестве эффективной терапии для лечения травм и болезней.

Исследователи из Школы фармацевтики и химической инженерии в Ноттингемском университете использовали особые молекулы, называемые пептидными, которые могут направлять ключевые процессы, происходящие при естественном заживлении, для создания живых материалов, которые усиливают регенерацию тканей.

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Руководитель исследования, профессор биомедицинской инженерии и биоматериалов в Ноттингемском университете Альваро Мата сказал: "Мы решили попытаться работать с биологией, а не воссоздавать ее. Этот "биокооперативный" подход открывает возможность для разработки регенеративных материалов путем улучшения механизмов естественного заживления".

По словам доктора Козимо Лигорио Ноттингемского университета и соавтора исследования, возможность "превращать кровь людей в высокорегенеративные имплантаты действительно захватывает". Он отметил, что "кровь практически бесплатна и может быть легко получена от пациентов в относительно больших объемах".

"Наша цель - создать набор инструментов, который можно было бы легко использовать в клинических условиях для быстрого и безопасного преобразования крови пациентов в богатые, доступные и настраиваемые регенеративные имплантаты", - прокомментировал ученый.

В новом исследовании команда разработала самоорганизующуюся систему, в которой синтетические пептиды смешиваются с кровью, взятой у пациента, для создания материала, который использует ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.

Используя этот метод, ученые успешно восстановили кость в моделях животных с использованием их собственной крови.

Другие новости об исследованиях крови

Группа крови жизненно важна для человека и если маркеры не совпадают при переливании крови, то это может привести к летальному исходу. Издание Science alert писало, что в 1972 году у беременной женщины врачи взяли кровь на анализ и обнаружили, что в ней отсутствует поверхностная молекула, присутствующая во всех эритроцитах. Спустя 50 лет это странное явление позволило исследователям из Великобритании и Израиля описать новую систему групп крови у людей.

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