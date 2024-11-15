Собственную кровь пациентов смогут использовать для создания материала, потенциально способного восстанавливать сломанные кости.
В ходе нового исследования ученые превратили кровь в вещество, которое успешно восстанавливало кости у животных, пишет Independent. Ученые предполагают, что с нового материала можно будет создавать регенеративные продукты, которые могут использоваться в качестве эффективной терапии для лечения травм и болезней.
Исследователи из Школы фармацевтики и химической инженерии в Ноттингемском университете использовали особые молекулы, называемые пептидными, которые могут направлять ключевые процессы, происходящие при естественном заживлении, для создания живых материалов, которые усиливают регенерацию тканей.
Руководитель исследования, профессор биомедицинской инженерии и биоматериалов в Ноттингемском университете Альваро Мата сказал: "Мы решили попытаться работать с биологией, а не воссоздавать ее. Этот "биокооперативный" подход открывает возможность для разработки регенеративных материалов путем улучшения механизмов естественного заживления".
По словам доктора Козимо Лигорио Ноттингемского университета и соавтора исследования, возможность "превращать кровь людей в высокорегенеративные имплантаты действительно захватывает". Он отметил, что "кровь практически бесплатна и может быть легко получена от пациентов в относительно больших объемах".
"Наша цель - создать набор инструментов, который можно было бы легко использовать в клинических условиях для быстрого и безопасного преобразования крови пациентов в богатые, доступные и настраиваемые регенеративные имплантаты", - прокомментировал ученый.
В новом исследовании команда разработала самоорганизующуюся систему, в которой синтетические пептиды смешиваются с кровью, взятой у пациента, для создания материала, который использует ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.
Используя этот метод, ученые успешно восстановили кость в моделях животных с использованием их собственной крови.
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