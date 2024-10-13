Авторы нового клинического исследования отметили, что это очень важно.

Если вы хотите более точно измерить артериальное давление, то поднимите руку а затем убедитесь, что правильно ее опустили, прежде чем измерять артериальное давление. В противном случае показатель может выше, чем на самом деле.

Авторы клинического исследования 2024 года отметили, что это очень важно, пишет Healthdigest. В ходе исследования измерялись показания артериального давления у людей, когда их руки находились в разных положениях. Как оказалось, когда участники клали руки на колени, их показатели артериального давления повышались. То же самое явление происходило, когда они позволяли рукам свободно висеть по бокам.

Изменения артериального давления составляли от 4,0 до 10,0 мм ртутного столба, что является значительным. Отсюда возникает вопрос, куда положить руку, чтобы получить наиболее точные показания артериального давления?

Видео дня

﻿Положение руки для точности

Когда вы будете измерять давление дома или у врача, поддерживайте руку на уровне сердца. То есть она должна ежать на столе или на высоком прикроватном столике. В таком положении сердцу не идет в нагрузку, поэтому показатели давления будут точными.

Однако это еще не все. Сидячая поза может быть проблемой. Вот почему AHA советует поддерживать спину и не скрещивать ноги во время измерения артериального давления. Кроме того, вы должны сохранять тишину во время процедуры. Согласно WebMD, разговоры могут привести к повышению артериального давления.

Как отмечает клиника Майо, манжета неправильного размера также может исказить показания артериального давления.

Почему немного "неправильное" давление имеет значение?

Вам могут поставить диагноз заболевания, которого у вас нет. Например, если настоящие показатели близки к высоким, слегка повышенные показатели могут создать впечатление, что у вас гипертония. И вы можете начать лечиться от нее.

Вас также могут заинтересовать новости: