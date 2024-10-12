Диетологи рассказали о том, какие продукты необходимо добавить в рацион питания для пользы кишечнику.

Люди часто фокусируют внимание на поддержании здоровья сердца и мозга, хотя нельзя забывать про здоровье кишечника, который тоже влияет на общее самочувствие. К примеру, сбалансированный микробиом кишечника играет ключевую роль в пищеварении, поддержке иммунитета и даже регулировании настроения, пишет дипломированный диетолог Маккензи Берджесс для EatingWell с подтверждением магистра наук Джессики Болл.

Он сообщает, что даже продукты, которые вы храните в своей кладовой, могут существенно повлиять на здоровье вашего пищеварения. Поэтому эксперт выделил шесть лучших продуктов, которые положительно влияют на работу ЖКТ.

Первый продукт в списке — консервированные бобы.

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Они, как заявляет диетолог, являются отличными источниками клетчатки и растительного белка. Растворимая клетчатка, содержащаяся в фасоли, действует как пребиотик, питая хорошие бактерии в кишечнике и способствуя формированию здорового микробиома.

Клинический фитотерапевт Дженна Вольпе из Whole-istic Living отмечает, что нерастворимая клетчатка поглощает воду и увеличивает объем стула, помогая сделать кишечник более объемным, здоровым и легким для большинства здоровых людей.

Согласно исследованию 2023 года, регулярное употребление бобов (около 1 чашки в день) может улучшить разнообразие микрофлоры кишечника, что часто ассоциируется с улучшением здоровья пищеварительной системы.

Диетологи также советуют добавить в рацион питания консервированные артишоки. Директор по питанию и научным вопросам Danone North America Кристи Лей отмечает, что, согласно исследованиям, артишоки способны оказывать положительное влияние на микробиом кишечника, так как они наполнены пребиотическим волокном под названием инулин, которое особенно эффективно способствует росту бифидобактерий - одного из видов полезных для здоровья кишечных бактерий.

В материале сообщается, что третий полезный продукт для здоровья кишечника — лук.

Благодаря высокому содержанию пребиотических волокон, особенно фруктоолигосахаридов (ФОС), лук помогает стимулировать рост полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии. Диетолог-нутрициолог Сэм Шлейгер отмечает:

"Эти бактерии поддерживают и сохраняют сбалансированный микробиом кишечника, который имеет решающее значение для пищеварения, иммунной функции и общего состояния здоровья".

ФОС не только действуют как пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника, но и, согласно исследованию 2022 года, могут способствовать улучшению широкого спектра заболеваний, таких как остеопороз, некоторые расстройства ЖКТ, болезни сердца и диабет 2 типа.

В списке полезных продуктов также содержится чеснок.

Сообщается, что как и лук, чеснок тоже содержит пребиотические волокна, такие как инулин и ФОС. Кроме того, чеснок обладает антимикробными свойствами, которые помогают сдерживать вредные бактерии.

Пятый продукт в списке тех, которые положительно влияют на работу ЖКТ — овес. Благодаря высокому содержанию бета-глюкана - растворимого волокна, которое образует в кишечнике гелеобразную субстанцию, выходит замедлить пищеварение, обеспечить питание для полезных кишечных бактерий и поспособствовать лучшему усвоению питательных веществ.

И напоследок диетолог написал про орехи — как про удобный источник белка, а также полезной для кишечника клетчатки и питательных веществ. Добавление миндаля, к примеру, хорошо переносится людьми с диетой с низким содержанием клетчатки и [помогает] увеличить объем стула. Употребление арахиса и фисташек может также положительно повлиять на здоровье кишечника, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике.

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