Специалисты утверждают, что польза от отказа будет очевидной по многим параметрам.

Когда человек сокращает количество молочных продуктов, это дает преимущество, поскольку из рациона убирается избыток насыщенных жиров, сахара и соли.

Об этом сказал врач-консультант больницы Яшода в Хайдарабаде Дилип Гуде, пишет The IndianExpress. "В течение 3 недель это преимущество распространяется на различные системы организма. Болезни сердца, диабет, болезнь Альцгеймера - это некоторые расстройства, которые могут ухудшиться при ежедневном употреблении жирных молочных продуктов", - объяснил Гуде.

Врач-консультант и диабетолог этой же больницы К. Сомнатх Гупта добавил, что некоторые худеют при отказе от молочных продуктов, но этот эффект варьируется у разных людей.

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Отказ от молочных продуктов на месяц может привести к улучшению пищеварения у некоторых людей, добавил доктор Гупта. "Лактоза, сахар, содержащийся в молоке, может вызвать дискомфорт в пищеварении у людей с непереносимостью лактозы. Отказ от молочных продуктов позволяет пищеварительной системе работать без проблем с переработкой лактозы, что потенциально уменьшает вздутие живота, газы и диарею", - рассказал он.

Когда человек отказывается от них, это также помогает восстановить кислотно-щелочной баланс, отметил Гуде и добавил, что людям с синдромом раздраженного кишечника будет полезно отказаться от молока.

Польза для здоровья кожи и борьбы со старением проявляется в течение четырех недель после прекращения употребления молочных продуктов, сказал Гуде. По словам доктора Гупты, некоторые исследования показали связь между потреблением молочных продуктов и прыщами. "Улучшение состояния кожи может быть связано с такими факторами, как уменьшение воспаления или гормональные колебания, связанные с употреблением молочных продуктов", - пояснил он.

А чтобы не вызвать дефицит кальция, белка и витамина D вследствие отказа от молочных продуктов, врачи рекомендуют восполнять их добавками, или альтернативными продуктами, такими как соя, миндаль, тофу, брокколи, инжир, семена подсолнечника.

По словам Гуде, рак молочной железы, яичников и простаты также связан с постоянным употреблением молочных продуктов. Также известно, что обмен веществ, сон и память улучшаются, добавил он.

Это может быть связано с тем, что некоторые люди после отказа от молочных продуктов чувствуют себя более энергичными. "Это может быть связано с улучшением пищеварения, уменьшением воспаления или индивидуальной реакцией на определенные молочные компоненты. Однако индивидуальная реакция на изменения в питании различается, и на уровень энергии могут влиять различные факторы", - предупредил Гупта.

Другие новости о молочных продуктах

Эксперты рассказали о влиянии молочных продуктов на общее состояние здоровья. Они отметили, что молоко является более питательным напитком, чем многие другие. Но специалисты также утверждают, что оно не так важно для здоровья, как многие считают. Исключение молочных продуктов из здорового и разнообразного рациона вряд ли вызовет проблемы со здоровьем.

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