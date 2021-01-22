Многие люди даже с низким уровнем лактазы могут переваривать молоко и молочные продукты. Но для других людей молоко - это полное табу.

Молочные продукты - вкусные и полезные, но для людей, страдающих непереносимостью лактозы, даже стакан молока может стать причиной дискомфортных симптомов.

Предлагаем разобраться, как определить можете ли вы переносить лактозу.

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Симптомы непереносимости лактозы неприятны, но с ними можно справиться. Некоторым даже можно не избегать полностью молока и молочных продуктов, пишет 24 канал со ссылкой на Flo.

Что такое лактоза

Непереносимость лактозы часто также называют мальабсорбцией лактозы.

Коровье молоко содержит лактозу, являющуюся разновидностью сахара. Козье, овечье и даже грудное молоко содержат этот сахар. Люди с непереносимостью лактозы не могут усваивать это вещество должным образом. Обычно это обусловлено недостаточным продуцированием лактазы, которая является ферментом, ответственным за переваривание лактозы. Он производится в тонком кишечнике.

Многие люди даже с низким уровнем лактазы могут переваривать молоко и молочные продукты. Но для других людей молоко - это полное табу.

Признаки непереносимости лактозы

Во многих случаях признаки непереносимости лактозы начинаются от 30 минут до 2 часов после употребления молочных продуктов или молока. Самые распространенные симптомы непереносимости молока:

диарея; тошнота или рвота; вздутие живота; спазмы в животе; газы и боль в животе; чувство недомогания.

Степень выраженности этих симптомов может варьироваться. Все зависит от того, сколько лактозы вы потребляете и производит ли ваш организм лактазу вообще. Некоторые люди испытывают симптомы лишь после употребления большого количества лактозы, когда у других эти симптомы возникают от любого количества молочных продуктов.

Молочная аллергия имеет другие симптомы, чем непереносимость лактозы. Многие люди считают эти понятия тождественными, но это неправильно. Молочная аллергия приводит к тому, что иммунная система человека очень активно реагирует на молочные продукты. Это может угрожать жизни.

Симптомы молочной аллергии

сыпь на коже; славка; кашель; хрипы; отечность глаз, губ, языка или горла; рвота и диарея; заложенность носа; одышка; анафилактический шок.

Типы непереносимости лактозы

Первичная непереносимость лактозы

Самая распространенная форма этого состояния. Младенцы производят лактазу в больших количествах, чтобы иметь возможность переваривать грудное молоко. Со временем количество лактазы уменьшается, когда дети начинают есть твердую пищу. Но симптомы первичной непереносимости лактозы могут быть незаметными до зрелого возраста.

Вторичная непереносимость

Эта форма непереносимости развивается даже после совершеннолетия. Она может возникнуть в результате хирургического вмешательства или заболевания, вызывающего значительное уменьшение производства лактазы.

Распространенные причины появления вторичной непереносимости лактозы:

Целиакия. Болезнь Крона. Язвенный колит. Зарастание бактерий или инфекции. Гастроэнтерит. Химиетерапия. Длительные курсы антибиотиков. Врожденная или непереносимость развивающейся лактозы

В редких случаях дети с рождения не могут вырабатывать лактазу. Это явление называется аутосомно-рецессивным генетическим расстройством, которое означает, что оба родителя передали этот генетический вариант.

Также недоношенные дети могут страдать от непереносимости лактозы из-за незрелости.

Последствия непереносимости лактозы

Лактоза в молоке также помогает вашему организму усваивать питательные вещества, такие как цинк и магний. Невозможность потреблять достаточное количество молока или молочных продуктов может привести к ряду проблем со здоровьем.

Большое количество молочных продуктов в вашем рационе может привести к проблемам с кожей.

Остеопения это состояние возникает, когда плотность костной ткани ниже нормы, но она недостаточно низка, чтобы считать ее остеопорозом.

Люди с остеопорозом имеют слабые, ломкие, пористые кости, которые склонны к разрушению. В некоторых случаях люди с остеопорозом не испытывают никаких симптомов, пока не переживают первый перелом.

Недоедание это состояние развивается, когда ваш рацион не содержит достаточно питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье, и это не обязательно связано с низким весом тела. Недоедание может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как плохое заживление ран, хроническая усталость, плохая иммунная функция, снижение мышечной массы и плохая подвижность, среди многих других.

Лечение непереносимости лактозы

Невозможно исправить недостаточную выработку лактазы в вашем организме, но симптомы непереносимости лактозы можно облегчить. Например, в некоторые молочные продукты добавляют лактазу, чтобы сделать их пригодными для людей с непереносимостью лактозы.

В такие продукты входят:

сливочное масло; твердые, выдержанные сыры; пробиотический йогурт; кефир; сливки.

Вы также можете попробовать заменить коровье молоко альтернативами: соевым или ореховым молоком, или йогуртом.

После консультации с врачом, вам могут назначить специальные добавки и таблетки, содержащие лактазу.

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Автор: УНИАН