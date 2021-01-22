Непереносимость лактозы часто также называют мальабсорбцией лактозы / фото ua.depositphotos.com

Молочные продукты - вкусные и полезные, но для людей, страдающих непереносимостью лактозы, даже стакан молока может стать причиной дискомфортных симптомов.

Предлагаем разобраться, как определить можете ли вы переносить лактозу.

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Симптомы непереносимости лактозы неприятны, но с ними можно справиться. Некоторым даже можно не избегать полностью молока и молочных продуктов, пишет 24 канал со ссылкой на Flo.

Что такое лактоза

Непереносимость лактозы часто также называют мальабсорбцией лактозы.

Коровье молоко содержит лактозу, являющуюся разновидностью сахара. Козье, овечье и даже грудное молоко содержат этот сахар. Люди с непереносимостью лактозы не могут усваивать это вещество должным образом. Обычно это обусловлено недостаточным продуцированием лактазы, которая является ферментом, ответственным за переваривание лактозы. Он производится в тонком кишечнике.

Многие люди даже с низким уровнем лактазы могут переваривать молоко и молочные продукты. Но для других людей молоко - это полное табу.

Признаки непереносимости лактозы

Во многих случаях признаки непереносимости лактозы начинаются от 30 минут до 2 часов после употребления молочных продуктов или молока. Самые распространенные симптомы непереносимости молока:

  1. диарея;
  2. тошнота или рвота;
  3. вздутие живота;
  4. спазмы в животе;
  5. газы и боль в животе;
  6. чувство недомогания.

Степень выраженности этих симптомов может варьироваться. Все зависит от того, сколько лактозы вы потребляете и производит ли ваш организм лактазу вообще. Некоторые люди испытывают симптомы лишь после употребления большого количества лактозы, когда у других эти симптомы возникают от любого количества молочных продуктов.

Молочная аллергия имеет другие симптомы, чем непереносимость лактозы. Многие люди считают эти понятия тождественными, но это неправильно. Молочная аллергия приводит к тому, что иммунная система человека очень активно реагирует на молочные продукты. Это может угрожать жизни.

Симптомы молочной аллергии

  1. сыпь на коже;
  2. славка;
  3. кашель;
  4. хрипы;
  5. отечность глаз, губ, языка или горла;
  6. рвота и диарея;
  7. заложенность носа;
  8. одышка;
  9. анафилактический шок.

Типы непереносимости лактозы

  • Первичная непереносимость лактозы

Самая распространенная форма этого состояния. Младенцы производят лактазу в больших количествах, чтобы иметь возможность переваривать грудное молоко. Со временем количество лактазы уменьшается, когда дети начинают есть твердую пищу. Но симптомы первичной непереносимости лактозы могут быть незаметными до зрелого возраста.

  • Вторичная непереносимость

Эта форма непереносимости развивается даже после совершеннолетия. Она может возникнуть в результате хирургического вмешательства или заболевания, вызывающего значительное уменьшение производства лактазы.

Распространенные причины появления вторичной непереносимости лактозы:

  1. Целиакия.
  2. Болезнь Крона.
  3. Язвенный колит.
  4. Зарастание бактерий или инфекции.
  5. Гастроэнтерит.
  6. Химиетерапия.
  7. Длительные курсы антибиотиков.
  8. Врожденная или непереносимость развивающейся лактозы

В редких случаях дети с рождения не могут вырабатывать лактазу. Это явление называется аутосомно-рецессивным генетическим расстройством, которое означает, что оба родителя передали этот генетический вариант.

Также недоношенные дети могут страдать от непереносимости лактозы из-за незрелости.

Симптомы непереносимости лактозы могут проявляться после 30 минут / фото ua.depositphotos.com

Последствия непереносимости лактозы

Лактоза в молоке также помогает вашему организму усваивать питательные вещества, такие как цинк и магний. Невозможность потреблять достаточное количество молока или молочных продуктов может привести к ряду проблем со здоровьем.

Большое количество молочных продуктов в вашем рационе может привести к проблемам с кожей.

Остеопения это состояние возникает, когда плотность костной ткани ниже нормы, но она недостаточно низка, чтобы считать ее остеопорозом.

Люди с остеопорозом имеют слабые, ломкие, пористые кости, которые склонны к разрушению. В некоторых случаях люди с остеопорозом не испытывают никаких симптомов, пока не переживают первый перелом.

Недоедание это состояние развивается, когда ваш рацион не содержит достаточно питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье, и это не обязательно связано с низким весом тела. Недоедание может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как плохое заживление ран, хроническая усталость, плохая иммунная функция, снижение мышечной массы и плохая подвижность, среди многих других.

Лечение непереносимости лактозы

Невозможно исправить недостаточную выработку лактазы в вашем организме, но симптомы непереносимости лактозы можно облегчить. Например, в некоторые молочные продукты добавляют лактазу, чтобы сделать их пригодными для людей с непереносимостью лактозы.

В такие продукты входят:

  1. сливочное масло;
  2. твердые, выдержанные сыры;
  3. пробиотический йогурт;
  4. кефир;
  5. сливки.

Вы также можете попробовать заменить коровье молоко альтернативами: соевым или ореховым молоком, или йогуртом.

После консультации с врачом, вам могут назначить специальные добавки и таблетки, содержащие лактазу.

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Автор: УНИАН