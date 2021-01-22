Молочные продукты - вкусные и полезные, но для людей, страдающих непереносимостью лактозы, даже стакан молока может стать причиной дискомфортных симптомов.
Предлагаем разобраться, как определить можете ли вы переносить лактозу.
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Симптомы непереносимости лактозы неприятны, но с ними можно справиться. Некоторым даже можно не избегать полностью молока и молочных продуктов, пишет 24 канал со ссылкой на Flo.
Что такое лактоза
Непереносимость лактозы часто также называют мальабсорбцией лактозы.
Коровье молоко содержит лактозу, являющуюся разновидностью сахара. Козье, овечье и даже грудное молоко содержат этот сахар. Люди с непереносимостью лактозы не могут усваивать это вещество должным образом. Обычно это обусловлено недостаточным продуцированием лактазы, которая является ферментом, ответственным за переваривание лактозы. Он производится в тонком кишечнике.
Многие люди даже с низким уровнем лактазы могут переваривать молоко и молочные продукты. Но для других людей молоко - это полное табу.
Признаки непереносимости лактозы
Во многих случаях признаки непереносимости лактозы начинаются от 30 минут до 2 часов после употребления молочных продуктов или молока. Самые распространенные симптомы непереносимости молока:
- диарея;
- тошнота или рвота;
- вздутие живота;
- спазмы в животе;
- газы и боль в животе;
- чувство недомогания.
Степень выраженности этих симптомов может варьироваться. Все зависит от того, сколько лактозы вы потребляете и производит ли ваш организм лактазу вообще. Некоторые люди испытывают симптомы лишь после употребления большого количества лактозы, когда у других эти симптомы возникают от любого количества молочных продуктов.
Молочная аллергия имеет другие симптомы, чем непереносимость лактозы. Многие люди считают эти понятия тождественными, но это неправильно. Молочная аллергия приводит к тому, что иммунная система человека очень активно реагирует на молочные продукты. Это может угрожать жизни.
Симптомы молочной аллергии
- сыпь на коже;
- славка;
- кашель;
- хрипы;
- отечность глаз, губ, языка или горла;
- рвота и диарея;
- заложенность носа;
- одышка;
- анафилактический шок.
Типы непереносимости лактозы
- Первичная непереносимость лактозы
Самая распространенная форма этого состояния. Младенцы производят лактазу в больших количествах, чтобы иметь возможность переваривать грудное молоко. Со временем количество лактазы уменьшается, когда дети начинают есть твердую пищу. Но симптомы первичной непереносимости лактозы могут быть незаметными до зрелого возраста.
- Вторичная непереносимость
Эта форма непереносимости развивается даже после совершеннолетия. Она может возникнуть в результате хирургического вмешательства или заболевания, вызывающего значительное уменьшение производства лактазы.
Распространенные причины появления вторичной непереносимости лактозы:
- Целиакия.
- Болезнь Крона.
- Язвенный колит.
- Зарастание бактерий или инфекции.
- Гастроэнтерит.
- Химиетерапия.
- Длительные курсы антибиотиков.
- Врожденная или непереносимость развивающейся лактозы
В редких случаях дети с рождения не могут вырабатывать лактазу. Это явление называется аутосомно-рецессивным генетическим расстройством, которое означает, что оба родителя передали этот генетический вариант.
Также недоношенные дети могут страдать от непереносимости лактозы из-за незрелости.
Последствия непереносимости лактозы
Лактоза в молоке также помогает вашему организму усваивать питательные вещества, такие как цинк и магний. Невозможность потреблять достаточное количество молока или молочных продуктов может привести к ряду проблем со здоровьем.
Большое количество молочных продуктов в вашем рационе может привести к проблемам с кожей.
Остеопения это состояние возникает, когда плотность костной ткани ниже нормы, но она недостаточно низка, чтобы считать ее остеопорозом.
Люди с остеопорозом имеют слабые, ломкие, пористые кости, которые склонны к разрушению. В некоторых случаях люди с остеопорозом не испытывают никаких симптомов, пока не переживают первый перелом.
Недоедание это состояние развивается, когда ваш рацион не содержит достаточно питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье, и это не обязательно связано с низким весом тела. Недоедание может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как плохое заживление ран, хроническая усталость, плохая иммунная функция, снижение мышечной массы и плохая подвижность, среди многих других.
Лечение непереносимости лактозы
Невозможно исправить недостаточную выработку лактазы в вашем организме, но симптомы непереносимости лактозы можно облегчить. Например, в некоторые молочные продукты добавляют лактазу, чтобы сделать их пригодными для людей с непереносимостью лактозы.
В такие продукты входят:
- сливочное масло;
- твердые, выдержанные сыры;
- пробиотический йогурт;
- кефир;
- сливки.
Вы также можете попробовать заменить коровье молоко альтернативами: соевым или ореховым молоком, или йогуртом.
После консультации с врачом, вам могут назначить специальные добавки и таблетки, содержащие лактазу.
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