Обязательно включайте яйца в детский завтрак, чтобы ребенок получал адекватную комбинацию углеводов, белков и небольшого количества полезных жиров.

Правильный выбор пищи поможет укрепить память, повысить концентрацию и функционал мозга. Для детей крайне важно употреблять пищу, оказывающую положительное воздействие на мозг.

Яйца. Обязательно включайте яйца в детский завтрак, чтобы ребенок получал адекватную комбинацию углеводов, белков и небольшого количества полезных жиров. Яйца богаты белками, а в качестве дополнительного бонуса они содержат улучшающий память холин.

Жирная рыба. Она богата жирными кислотами Омега-3 и очень полезна для развития мозга и здоровья. Жирные кислоты - необходимый компонент строительных блоков клеток. Лосось, тунец, скумбрия, сельдь, сардины и форель содержат множество жирных кислот Омега-3, и их нужно употреблять не реже одного раза в неделю.

Читайте такжеНазваны пять суперпродуктов, повышающих умственные способностиОвсяные хлопья. Овсянка - отличный источник энергии и «топлива» для мозга. Эти злаки богаты клетчаткой, а геркулесовая каша действительно помогает детям лучше думать. Также в овсяных хлопьях множество витаминов Е, В и цинка, усиливающего детский интеллект.

Разноцветные овощи. Овощи с различной окраской богаты антиоксидантами, укрепляющими здоровье клеток мозга. К ним относятся помидоры, сладкий картофель, тыква, морковь и шпинат. Обязательно добавляйте овощи в соусы для разных блюд или супы, пишет medikforum со ссылкой The Health Site.

Молочный йогурт и сыр. Молочные продукты и сыр содержат множество белков и витаминов В, необходимых для роста тканей мозга. Эти продукты также богаты кальцием, способствующим развитию крепких и здоровых зубов и костей. Не следует перекармливать детей пищей с кальцием, но ежедневно они должны получать от двух до трёх его источников. Если ребёнок не любит пить молоко, используйте этот напиток для приготовления блинов, каши или сладостей.

Бобовые. Фасоль является отличным источником белка, витаминов и минералов. Она содержит жирные кислоты Омега-3. Посыпьте салат фасолью, используйте ее и для того, чтобы сделать наполнитель для сэндвича.

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Автор: Иван Бойко