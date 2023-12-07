Помимо всего, специалист отметила, что творог очень полезный для организма.

Творог не первый продукт, который приходит на ум, когда заходит речь о еде для похудения, наоборот, многие люди считают творог продуктом, способствующим набору веса.

Однако исследования показывают, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием белка и цельных жиров, таких как творог, может увеличить мышечную массу и уменьшить жировые отложения.

Творог привлек внимание в кругах, заботящихся о своем здоровье, благодаря своему питательному составу, который содержит кальций, магний и фосфор. Эти минералы необходимы для крепких костей и хорошего общего состояния здоровья. А вот поможет ли творог похудеть рассказала диетолог Дестини Муди, пишет Eatthis.

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Высокое содержание белка в твороге способствует ощущению сытости, что может помочь обуздать аппетит, предотвратить тягу к еде и способствовать достижению целей по снижению веса.

"Творог - прекрасное средство для похудения, о котором слишком многие забывают как об источнике белка. Одна чашка может содержать колоссальные 24 грамма белка, что соответствует средней ложке протеинового порошка. А творог с низкой жирностью содержат меньше калорий, что делает его более эффективными для снижения веса", - пояснила специалист.

Помимо потенциала потери веса, польза от включения творога в рацион распространяется на различные аспекты здоровья. Обогащенный необходимыми питательными веществами, такими как кальций, фосфор и витамины группы B, творог поддерживает здоровье костей, обмен веществ и общее самочувствие.

"Творог является богатым источником казеинового белка. Хотя продукты с высоким содержанием белка могут способствовать насыщению и предотвращать переедание, казеиновый белок делает даже больше. Казеин переваривается медленнее и может поддерживать чувство сытости в течение длительного времени. Казеин так же эффективен в борьбе с голодом, как и яйца. Кроме того, он относительно низкокалорийен по сравнению с другими источниками животного белка, что делает его отличным вібором для включения в диету для похудания", - подробно рассказала Муди.

Также Муди дала три совета по использованию творога, который поможет вам похудеть.

1. Используйте творог в качестве источника белка. Высокобелковая закуска или ланч-бокс с творогом, огурцами, миндалем, ягодами, яйцом вкрутую, индейкой, морковью. "Из трех макронутриентов, белков, углеводов и жиров, белок является наиболее насыщающим. Этот макронутриент способствует наиболее глубокому ощущению сытости, которое может привести к лучшему успеху в потере веса, поскольку это может предотвратить переедание или чувство плохого самочувствия, когда вы голодаете, ограничивая калории", - сказала Муди.

2. Сделайте творог основным продуктом завтрака. Наслаждайтесь творогом со свежими фруктами, небольшим количеством меда или смешанным с овсянкой, чтобы сытно и питательно начать день. Сочетание белка и полезных жиров в твороге помогает насытиться, уменьшая искушение перекусить менее питательными вариантами в течение дня.

"Ешьте немного творога на завтрак с фруктами или добавьте его в смузи, чтобы получить высокобелковый завтрак на ходу. При попытке похудеть завтрак имеет решающее значение для поддержания контроля над гормонами голода в течение дня, а завтрак с высоким содержанием белка и клетчаткой, такой как творог и фрукты - один из лучших вариантов, которые вы можете сделать", - посоветовала специалист.

3. Выбирайте творог, когда хотите перекусить. "Вы также можете наслаждаться творогом между приемами пищи в качестве закуски или угощения после тренировки", - сказала Муди. Опять же, богатое содержание белка в твороге может помочь обуздать тягу к еде и сохранить чувство сытости до следующего приема пищи. Добавьте немного орехов, семян или трав для дополнительного вкуса и питательных веществ, посоветовала диетолог.

Что есть на диете

Диетологи со всего мира призывают людей, решивших сбросить лишние килограмы, делать это правильно. Они отметили, что для результата лучше включать в диету много фруктов и овощей, орехов, а также продуктов, богатых белком.

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