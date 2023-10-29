Отказ от алкоголя может быть трудным, поскольку человек можете подумать, что это означает конец социальной жизни, но это совсем не так, и польза для здоровья безгранична.
Ученые отметили, что преимущества отказа от алкоголя безграничны - от снижения риска диабета до улучшения здоровья пищеварительной системы, пишет Mirror. Эксперты пояснили, что когда алкоголь покинет кровоток, настроение человека "улучшится", и он сможете лучше "бороться с инфекциями". Также человек сможет поддерживать более высокий уровень гидратации, не употребляя алкоголь, что может даже привести к "более чистой коже".
Специалисты утверждают, что после месяца отказа от алкоголя можно наблюдать "стабилизацию уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина и потерю веса".
Эксперты поделились, что преимущества отказа от алкоголя проявляются почти сразу. Через два-три дня "токсин полностью выводится", и "кровоток, почки и другие органы возвращаются в нормальное состояние".
Через пять-семь дней настроение и сон улучшится, поскольку гормоны хорошего самочувствия вернутся. Исследования Фонда сна показали, что два алкогольных напитка для мужчин и один напиток для женщин снижают качество сна на 24%.
А еще через 10 дней отказа клетки, поврежденные употреблением алкоголя, "восстанавливаются", что приводит к "повышению энергии", а после 30 дней трезвости, как утверждают эксперты: "Сахар в крови, холестерин и вес снижаются, сокращая риск хронических заболеваний, таких как диабет, цирроз печени и ожирение".
Безопасная доля алкоголя
Специалисты рекомендуют пить не более 14 единиц алкоголя в неделю в течение 3 дней и более. Это примерно 6 средних (175 мл) бокалов вина или 6 пинт 4%-процентного пива. При этом они отметили, что полностью безопасного уровня алкоголя не существует. Однако пить алкоголь в рекомендованных дозах снижает риск нанесения вреда здоровью.
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