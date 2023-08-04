Сколько пива можно выпить за вечер и когда можно садиться за руль - отвечаем на непростые вопросы.

Любители освежающего пенного напитка часто интересуются, сколько пива можно пить без вреда для здоровья. Многие люди любят "пригубить" немного пива в веселой компании, а кто-то вообще не представляет без него выходные. Мы попробовали разобраться в том, какая доза алкоголя не принесет значительного вреда за один раз.

Сколько пива можно выпить за раз - мнение врачей

Мнение Международной организации здравоохранения и врачей однозначно - безопасной дозы алкоголя не существует. Любая доза алкоголя наносит вред здоровью. Поэтому пиво лучше не пить вообще.

Однако существует условно безопасная доза алкоголя, которая быстро выветривается из организма и имеет небольшой риск для здоровья. В Украине такой дозой считается 10 грамм чистого спирта, что в перерасчете на пиво крепостью 5% составляет 350 мл напитка.

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Также показатель того, сколько пива можно выпить за раз, зависит от веса и пола человека. Мужчинам за один раз можно пить не больше двух доз пива (700 мл), женщинам - не больше одной дозы (350 мл). Чем больше вес человека, тем меньше на него влияет спиртное.

Британская служба здравоохранения установила такие максимально допустимые нормы употребления пива за раз: 800 мл для мужчин и 600 мл для женщин. Речь идет о напитке крепостью 5%. Такая доза не приведет к серьезному вреду для здоровья, если у человека нет хронических болезней.

Многое также зависит от состояния здоровья человека. Чем больше у него хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, тем разрушительнее для организма будет алкоголь.

Сколько можно пить пива в неделю - зависит от пола человека. Мужчинам в течение недели можно выпивать не больше 4 л пива, а женщинам - не больше 2 л. При этом врачи категорически не рекомендуют выпивать указанные дозы за одни выходные. Не стоит превышать ежедневную норму.

Сколько пива можно выпить за рулем

Сколько допустимо выпить пива чтобы сесть за руль? Ответ врачей - нисколько. Если планируете водить машину, лучше вообще не пить алкоголь в этот вечер.

А что, если выпить безалкогольное пиво за рулем? Безалкогольное пиво на самом деле содержит немного спирта - около 0,005 промилле. А в Украине разрешено ездить за рулем с 0,2 промилле алкоголя в крови. Если выпить 500 мл такого напитка, то уже через 15 минут этанол полностью выветрится из организма и алкотестер покажет "ноль". Но если выпить 2-3 бутылки безалкогольного пива за раз, то уже есть риск получить штраф.

Ранее мы также рассказывать, что будет, если каждый день пить пиво.

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